تحدي بين سلمى أبو ضيف وصبا مبارك على "بين السطور "..فمن ستفوز بالنهاية؟

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أحمد جودة - القاهرة - نال مسلسل "بين السطور" إعجاب الجمهور وإشادات كبيرة منذ وقت، ويشهد المسلسل تنافس قوي بين صبا مبارك وسلمى أبو ضيف بمجال الإعلام.

سلمى أبو ضيف تصمم على كسب الرهان



وظهرت سلمى أبو ضيف "ملك" خلال أحداث الحلقة الثانية، وهي مصممة على كسب الرهان في تقديم برنامج "بين السطور" بدلًا من صبا مبارك "هند"،ويقرر أيمن عزب رئيس القناة أن "ملك" سلمى أبو ضيف هي من تقدم البرنامج بدلًا من هند "صبا مبارك" ولكنها هند لا تستسلم لذلك، وتقرر أنها تقدم حوار إعلامي مع أحد المشاهير.



الأمل الأخير لصبا مبارك

ترفض صبا مبارك الاستسلام وتقرر اللجوء لآخر بصيص أمل وهو عمل لقاء مع أحد المشاهير لرفع نسب مشاهدة برنامجها والاستمرار به، فتلجأ للاعب كرة مشهور يدعى “جيمي” لكنه يرفض عمل لقاءات إعلامية مطلقًا مما يصعب من مهمة صبا مبارك، لكن من الواضح أنه على علاقة بها في الماضي فكيف سيكون تصرفه معها؟.

أحداث مسلسل "بين السطور"

يرصد المسلسل أجواء غامضة للماضي في حياة مذيعة مشهور تطاردها ذكريات قصة حبها الأولى التي انتهت نهاية مؤلمة، في حين أن زواجها غير مستقر بسبب خلافها مع زوجها لإجراءها عملية إجهاض دون معرفته للحفاظ على مسيرتها المهنية كمذيعة مشهورة.



نجوم مسلسل بين السطور



يشارك في مسلسل بين السطور كل من أحمد فهمي، صبا مبارك، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، علي الطيب، دنيا المصرى وعدد آخر من الفنانين، ومأخوذ من فورمات كورى، معالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج.

صبا مُبارك:فضلت قراءة الحلقات الأولى من النص العربي قبل مُشاهدة حلقات النسخة الكوري من المُسلسل



وفي سياق آخر، أعربت صبا مُبارك عن سعادتها بالعمل في "بين السطور"، وقالت في بيان صحفي لها أنها فضلت قراءة الحلقات الأولى من النص العربي قبل مُشاهدة حلقات النسخة الكوري من المُسلسل، ورأت أن النسخة المُعربة أفضل من النسخة الأصلية حتى، مشيرة إلى أن ما يميز المُسلسل هو الإهتمام بكامل التفاصيل، سواء أكان لجهة الكتابة أو الإخراج أو الأداء التمثيلي، وأنها تتوقع أن يلمس المُشاهد هذه الأمور على الشاشة.