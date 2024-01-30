نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب الاستعراضات محمد زينهم يكشف لـ "دوت الخليج الفني" كواليس مسرحية "قمر الغجر" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مدرب الاستعراضات الفنان محمد زينهم، كواليس مسرحية " قمر الغجر " التي تعرض حاليًا على مسرح البالون بطولة ميرنا وليد وعلاء حسني، أن البروفات استمرت عام قبل بدء العرض المسرحي.



شخصية محمد زينهم في مسرحية قمر الغجر

وقال الفنان محمد زينهم في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني"، أنه يجسد شخصية الوزير والد علاء حسني ضمن أحداث المسرحية، وتولى تدريب الفنانين على الاستعراضات والحركات مما أخذ منه وقت طويل ومجهود أكبر.

نجاح ميرنا وليد في الأداء الحركي والدرامي

وأعرب زينهم عن اجتهاد ميرنا وليد التي حرصت على الاستعراضات وملائمة شخصية الغجرية من خلال الملابس والإكسسوارات والحركات والأداء الدرامي.

وتابع: كنت متخوف من الممثلين خلال أدائهم الاستعراضي ولكن تعاملوا مع الموسيقى والأداء الحركي بشكل محترف إضافة إلى جهود المخرج الدكتور عمرو دوارة.

أحداث مسلسل قمر الغجر

مسرحية “ قمر الغجر” تدور أحداثها فى إحدى القرى السياحية وتتناول قصة العشق التى جمعت بين قمر الغجرية والفنان التشكيلي أمير وتتوالى الأحداث بشكل استعراضي غنائي درامي.

نجوم مسلسل قمر الغجر

العرض المسرحي “ قمر الغجر” بطولة كل من: ميرنا وليد، علاء حسنى، سيف عبد الرحمن، آمال رمزي، حسان العربي، نهله خليل، سيد عبد الرحمن، فتحي سعد، وفاء السيد، مها عثمان، محمد زينهم، بهجت لطفي، بوسي الهواري، وفاء سليمان، إبراهيم غنام، حسام رسلان، أحمد رحومة، فارس، صابر عبد الله، الفنان احمد السباعي، أحمد مصطفى، محمد نيازي.

والأغاني والأشعار سعيد شحاتة، الألحان احمد الناصر، تصميم الاستعراضات للفنان محمد زينهم، أزياء وملابس د. مروة عودة، إضاءة أبو بكر الشريف، تصميم ديكور محمد سعد، اللقطات السينمائية ضياء داود، إنتاج الفرقة الغنائية الاستعراضية بقيادة الفنان صلاح لبيب، مدير إنتاج أمل حبيب ، كتابة وإخراج للدكتور عمرو دوارة.