نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يوسف الكدواني: أتمنى تقديم أدوار فيها أكشن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الفنان يوسف الكدواني رغبته الشديدة في تغير جلده وتقديم نوعية الأكشن بعد حصره في عدة أدوار اجتماعية، من خلال عدد من الأعمال الفنية، قائلًا: "أحب أقدم أدوار مختلفة، رومانتيك كوميدي أو أكشن، بس أروح الجيم شوية".

تصريحات سابقة ليوسف الكدواني عن دعم والده له



وتحدث يوسف الكدواني سابقًا عن دعم والده له بمسيرته الفنية، مؤكدًا أن هذا الدعم معنوي فقط، فهو لا يتوسط له مطلقًا معلقًا':"والدي بيدعمني جدًا وبيقف في ضهري على طول، وكان مع قراري في إني أدخل التمثيل لأنه بيدعمني أعمل اللي بحبه، ولما الناس بتقول إني دخلت بالواسطة، فالناس حقها تقول اللي هي عايزاه".

أحدث أعمال يوسف الكدواني



يعرض حاليًا ليوسف الكدواني مسلسل "وبينا ميعاد" الجزء الثاني ويقدم يوسف الكدواني شخصية "علي" الذي يعمل دكتور صيدلي،و هذا الشاب الذي كانت حياته انطوائية ويعلق حياته على جمع المال من أجل تأسيس صيدلية باسمه ولكن في وسط الأحداث بعد زواج والده صبري فواز من شيرين رضا، تتغير حياته ويتعلق بفتاة ابنة زوجة والده، ويفكر في كيفية اعترافه لها بحبه، وتدور الأحداث في إطار من الرومانسية والإثارة، هذا بجانب أنه استطاع أن يمزج هذا النوع بالكوميديا أيضًا.



نجوم مسلسل "وبينا ميعاد "



مسلسل" وبينا ميعاد" من تأليف وإخراج هاني كمال، وإنتاج إبراهيم حمودة، ويشارك في بطولته كلا من الفنان صبري فواز، الفنانة شيرين رضا، مدحت صالح، وفاء صادق، بسمة، محمد سليمان، خالد أنور، داليا شوقي، أسامة الهادي، يوسف الكدواني، نادية رشاد، هاجر الشرنوبي، الطفلة كنزي رماح.



آخر أعمال يوسف الكدواني

يذكر أن يوسف الكدواني، شارك مؤخرًا ف مسلسل "ولاد ناس"، ودارت أحداث العمل حول حادث أتوبيس مدرسى، وهو أحد أصعب المشاهد فى العمل، وتم تصويره بأحدث التقنيات بأحد طرق الشيخ زايد.

أبطال مسلسل ولاد ناس



مسلسل ولاد ناس يعتمد على البطولة الجماعية، حيث يشارك فيه عدد كبير من النجوم، ولعل من أبرزهم إيهاب فهمي، رانيا فريد شوقى وصبرى فواز وأحمد وفيق وبيومى فؤاد ومحمد عز ومحمود حجازى وناصر سيف وصفاء الطوخى ووفاء صادق وإخراج وتأليف هانى كمال