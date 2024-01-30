أحمد الشامي ينضم لقائمة أبطال مسلسل "صيد العقارب"

القاهرة - محمد ابراهيم - انضم الفنان أحمد الشامي، لفريق عمل مسلسل "صيد العقارب"، والذي من المقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل 2024.

وقال أحمد الشامي، في بيان صحفي له أنه يجسد خلال الأحداث شخصية مختلفة تمامًا، وأنها ستكون مفاجأة للجمهور.

نجوم مسلسل صيد العقارب

مسلسل "صيد العقارب" من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، بطولة غادة عبد الرازق، رياض الخولي وسيمون وأحمد الشامي ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، منتج فنى مصطفى الغزولى، برديوسر محمد سليمان.

آخر أعمال أحمد الشامي



وكان آخر أعمال أحمد الشامي مسلسل «جميلة» بطولة ريهام حجاج، أحمد وفيق، يسرا اللوزي، عبير صبري، وإخراج سامح عبدالعزيز وتم عرضه في موسم رمضان الماضي.

ودارت قصة مسلسل جميلة للنجمة ريهام حجاج فى إطار تشويقى واجتماعى، ويسلط الضوء على مشاكل الميراث ومواجهة الأزمات الزوجية، حيث ظهرت بطلة العمل بدور "جميلة" متزوجة من هاني عادل، وشهدت حياتهما تطورات عديدة وتسيطر عليها المشكلات والأزمات ويسعيان لحلها، إضافة إلى مواقف ومفاجآت عديدة تكشفها أحداث المسلسل.