رمضان 2024.. تفاصيل شخصية محمد العروسي في مسلسل "المعلم"

القاهرة - محمد ابراهيم - يواصل الفنان محمد العروسي، تصوير مشاهده في مسلسل "المعلم" مع النجم مصطفى شعبان، ومن المقرر أن يجسد خلال العمل شخصية قطبان يعمل في ميناء السويس.

أبطال مسلسل "المعلم"



مسلسل “المعلم” بطولة مصطفى شعبان، وهو من تأليف محمد الشواف، إخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجي، مع مشاركة نخبة من الفنانين مثل سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، وأحمد فؤاد سليم.

أحداث مسلسل "المعلم"

تدور الأحداث في إطار شعبي اجتماعي، حيث يجسد مصطفى شعبان شخصية تاجر سمك يواجه العديد من التحديات في حياته، والمسلسل من المقرر عرضه في شهر رمضان 2024.

أحدث أعمال محمد العمروسي

وينتظر محمد العمروسي عرض مسلسله الجديد "إنترفيو" خلال الفترة المقبلة، والمقرر عرضه على منصة Watch IT قريبًا، وهو بطولة رنا رئيس، خالد شباط، حازم إيهاب، ديانا هشام، ميدو عادل، سارة نور، نور بدر، مونيكا ألفونس، خالد جواد، بالإضافة إلى ظهور الفنانة إسعاد يونس كضيفة شرف خلال المسلسل.

آخر أعمال النجم مصطفى شعبان

ويذكر أن آخر أعمال مصطفى شعبان مسلسل "بابا المجال" تم عرضه في شهر رمضان الماضي 2023، والعمل من بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، نسرين أمين، سهر الصايغ، باسم سمرة، سوسن بدر، جومانا مراد، رياض الخولى،محمود حافظ، سما إبراهيم، فرح يوسف، محمد نجاتى، عارفة عبد الرسول، محمد رضوان، أحمد كشك، ومن تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد موسى.