المخرج أشرف عزب لـ "دوت الخليج الفني": استعد لمسرحية عن محمد فوزي والمهرج في السيرك.. والمسرح يفتقد لنجومه الكبار

القاهرة - محمد ابراهيم - -أشرف عزب: نحتاج للمسرح الحديث في مصر والظروف الاقتصادية صرفت الجمهور عن ارتياد المسرح

- هناك عروض مسرحية محترمة لا بد من دعمها لترى النور



تميز المخرج الدكتور أشرف عزب بأعماله بقطاع البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية بوزارة الثقافة الذي تتلمذ على يده رواد المسرح الإسماعيلي،وقدم عدة أعمال مسرحية منها :"المجاذيب، الجانب الآخر، حادثة دنشواي، الرهائن، دموع البحيرة، الواد غراب والقمر، القدر، ، فوتوكوبيا،ميت أراجوز، الاسم عربي، أبواب ناعسة بطولة المطربة مروة ناجي،و الليبرو مع النجم الراحل سعيد صالح"،ومن آخر أعماله المسرحية “ فنان الشعب سيد درويش “ التي حققت نجاحًا كبيرًا وتم عرضها على سنوات بطولة ميدو عادل ولقاء سويدان، لذا كان لـ” دوت الخليج الفني”لقاء مع المخرج أشرف عزب الذي تحدث عن أهمية المسرح المصري ودوره في الفترة المقبلة وأبرز أعماله القادمة، وإليكم نص الحوار:



- ما رأيك في المسرح المصري الحالي ؟

المسرح المصري دائمًا بخير وإن كان يمر ببعض الفترات التي يصاب بها بالوهن الفني أو الفكري إلا أنه دائمًا ما يعود لسابق عهده وقوته، فلا شك أن فترات الثورة والسيولة التي عاني منها المجتمع المصري في عشر سنوات ماضية أصابت المسرح بشيء من العشوائية والتخبط الفكري إلا أنه بدأ يعود مرة أخري ليقدم أعمالا فنية ذات قيمة.

-ما أكثر المسرحيات التي نالت إعجابك؟

كل المسرحيات جيدة فالمهم هو المناخ الثقافي والفني الذي يحيط بالمسرح، ورغم أن المسرح يقع في ذيل اهتمامات الحكومة مما جعلها تهمش دوره الريادي وتقلل من ميزانياته ومن بنود هامة كالدعاية والاعلان وأصبح المسرح كالجريمة لا بد أن نتستر عليها ولا نكشف عنها إلا أن عروض مثل يوم عاصم جدًا أو طيب وأمير أو سيدتي أنا أو النقطة العميا أو نور وعروس البحور هي عروض محترمة يجب أن يتم دعمها الإنارة عليها ليراها الجمهور.



-ما المطالب التي تتمناها لتطوير المسرح في مصر؟

المسرح الحديث يعتمد على التقنيات والتكنولوجيا والخدع البصرية وهذا لا بد من توافرها للمسرح المصري إلى جانب الإرادة السياسية التي تعي بدور المسرح وأهدافه.



- بعد نجاح سيد درويش هل هناك سيرة ذاتية أخرى تتمنى أن تظهر للنور على المسرح؟

أتمني تقديم سيرة الفنان محمد فوزي وأنا حاليًا أستعد لتقديمها بعنوان "شحات الغرام" على مسرح البالون.

مسرحية سيد درويش

- ما الوقت الذي تستغرقه في تحضير العرض ؟



فترة البروفات لا تتجاوز ثلاثة أشهر في العروض الكبيرة.



-ما هي أعمالك القادمة؟

حاليًا أقوم بتحضير عرض للأطفال اسمه المهرج في السيرك،وعرض السيرة سيرتنا على قاعة صلاح جاهين.

- من النجوم الذين افتقدهم المسرح؟

المسرح يفتقد إلى نجومه الكبار وذاك لأن المسرح لا يقدم للنجم الأجر الذي يستحقه ويطلبه فدخل المسرح لا يساوي أجور العاملين فيه، والظروف الاقتصادية وغلاء المعيشة صرفت الجمهور عن ارتياد المسرح.

- وما هي مدرستك في المسرح؟

أنا تخصصي الدقيق المسرح الغنائي الاستعراضي، وهو ما أحب تقديمه.