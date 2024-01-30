فن ومشاهير

الخميس.. التراث تغني من نوادر مؤلفات الطرب في معهد الموسيقى

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القاهرة - محمد ابراهيم - تتوالى فعاليات وزارة الثقافة الهادفة لإلقاء الضوء على نوادر أعمال الطرب حيث تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر حفلًا لفرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلى وذلك في الثامنة مساء الخميس الأول من فبراير على مسرح معهد الموسيقى العربية. 

حفل لفرقة الموسيقى العربية 

 

يتضمن البرنامج مختارات من أهم مؤلفات الموسيقى العربية منها:" موشح عنق المليح الغالي، يا رايحين الغورية، الحلو أبو شامة، هقابله بكرا، جمال الدنيا، الحلو حياتي، في يوم من الأيام، أيظن، دور هوى حبيبى وافقني، مقدرش أحب اتنين، على عيني، جمالك بيزيد في عينيا، كل الحلوين ظالمين، تفرق كتير، الصبح بدري، إمتى الزمان، عقبالك يوم ميلادك وموسيقى بحلم بيك"، أداء كل من:محيي صلاح، أنغام مصطفى، أحمد محسن، اسماء كمال، نهى حافظ، أحمد الوزيري، حنان عصام، أحمد صبري.

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نبذة عن فرقة الموسيقى العربية للتراث 

 

يذكر أن فرقة الموسيقى العربية للتراث تأسست بهدف إحياء تراث الطرب وتقديم الأشكال والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة مثل الموشح، القصيدة، الدور، الطقطوقة، المونولوج والألحان المسرحية من خلال مجموعة من أمهر الموسيقيين والأصوات المتميزة من حفظة التراث ذوى الأداء الراقي على المستوى الجماعي والفردي، قدمت أولى حفلاتها على مسرح معهد الموسيقى العربية عام 2004 وتوالى بعدها نشاطها الفني وحققت قاعدة جماهيرية كبيرة.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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