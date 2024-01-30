نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض فنية متنوعة في فعاليات ثقافة بورسعيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد مسرح قصر ثقافة بورسعيد حفلًا فنيًاضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المعد بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد الشرطة المصرية، برعاية وزارة الثقافة.

عرض فني لفرقة كورال الأطفال

بدأت الفعاليات بعرض فني لفرقة كورال الأطفال تغنت خلاله بباقة متميزة من الأغاني الوطنية بقيادة المايسترو محمد نصر، منها "وقف الخلق، يا دنيا سمعاني، أم البطل، أحلى بلد، يا أغلى اسم، عظيمة يا مصر، مصر التي في خاطري، متخافوش دي مصر، طوف وشوف، البندقية اتكلمت، ياللي عاش" واختتم العرض بأغنية "سلمولي على مصر" وسط تفاعل كبير من الحضور.

عرض فني لفرقة أطفال بورسعيد للفنون الشعبية

كما شهد الحفل المقام بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة د. أمل عبد الله، عرضا فنيا لفرقة أطفال بورسعيد للفنون الشعبية تضمن مجموعة من التابلوهات الاستعراضية من أبرزها الضمة بقيادة الكابتن محمد عشري، تلاها عدد من الأغاني التراثية لفرقة الآلات الشعبية بقيادة عازف السمسمية الأول الفنان محمود غندر.

تكريم أعضاء الفرق الفنية

واختتم الحفل الذي قدمه الفنان محمد منتصر بتكريم أعضاء الفرق الفنية، وتكريم د. جيهان الملكي مدير عام الفرع، المخرج إبراهيم فهمي مدير الشئون الفنية لبلوغه سن التقاعد، في حضور كل من عادل مصيلحي المستشار الإعلامي للمحافظة، المخرج صلاح الدمرداش، والأديب أسامة المصري، ونخبة من الفنانين والمثقفين.