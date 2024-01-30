نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طنطا للموسيقى العربية تختتم احتفالات قصور الثقافة بعيد الشرطة في محافظة الغربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ووفق البرنامج المعد من وزارة الثقافة، احتفالاتها بعيد الشرطة في محافظة الغربية، حيث شهد قصر ثقافة طنطا، مساء أمس الإثنين، ليلة فنية للاحتفال بتلك المناسبة الوطنية.

افتتاح معرض للفن التشكيلي والخط العربي

بدأت الفعاليات بافتتاح معرض للفن التشكيلي والخط العربي لعدد من مواهب وفناني الغربية، حيث ضم المعرض أكثر من 100 لوحة فنية ضمت العديد من مدارس الفن التشكيلي ومن بينها: الواقعية، والسريالية، والتجريدية، والرومانسية، فيما استحوذت لوحات الخط العربي على إعجاب الحضور والتي تنوعت بين أشكال الخطوط العربية، ومنها: الديواني، والنسخ، والرقعة، والعثماني.

فرقة طنطا للموسيقى العربية

كما اختتمت فرقة طنطا للموسيقى العربية فعاليات الليلة الفنية، وذلك بعرض فني ضم غناء العديد من الأغاني الوطنية، بجانب تقديم عدد من الأغنيات العاطفية لباقة من مطربي زمن الطرب الأصيل في مصر والوطن العربي، حيث قدم أعضاء الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الفنان محمد حسين، أغنيات: "ياللي عاش حبك يعلم" لسمير الإسكندراني، "أحلف بسماها وبترابها" للعندليب الأسمر عبد الحليم حافط، "عيون القلب" للفنانة نجاة الصغيرة، "يا واد يا تقيل" للسندريلا سعاد حسني.

الاحتفال بعيد الشرطة

يذكر أن فعاليات الإحتفالية بعيد الشرطة قد أقيمت بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وبحضور باقة من الفنانين والأدباء والمهتمين بالشأن الثقافي والفني بمحافظة الغربية، وفي مقدمتهم: نجلاء نصر، مديرة قصر ثقافة طنطا، والأديب المفكر د. مجدي الحفناوي، وخبير الخط العربي الفنان حامد فرج، والسيد ربيع مدير الشئون المالية والإدارية بفرع ثقافة الغربية.