نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شباب " أهل مصر" في جولة تفقدية بشارع المعز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل شارع المعز، شباب المحافظات الحدودية ضمن الجولات التثقيفية بالأسبوع الثقافي الرابع عشر بمشروع "أهل مصر"، المقام برعاية د. نيڤين الكيلاني وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني بمحافظة القاهرة، تحت شعار " يهمنا الإنسان" حتى ٢ فبراير المقبل.

أبرز المعالم الأثرية في مصر

وخلال جولتهم تعرف الشباب المشاركون على أبرز المعالم الأثرية الموجودة بشارع المعز الواقع في قلب القاهرة ويعد متحفًا مفتوحًا لما يشتمل عليه من آثار إسلامية، من أبرزها باب الفتوح، باب زويلة، مسجد قلاوون، جامع الحاكم بأمر الله، جامع السلطان المؤيد، مجموعة السلطان الغوري، وقصر الأمير بشتاك، وغيرها.

وعبّر الشباب خلال الجولة عن سعادتهم البالغة لرؤية تلك الأماكن الأثرية والتاريخية، بوجودهم في هذا الصرح العظيم الشاهد على تاريخ مصر القديمة وحضارتها العريقة، الذين يعتبرو تلك الزيارة فرصة عظيمة اتاحتها لهم قصور الثقافة لمشاهدة تلك الآثار عن قرب.

وآخرين من الشباب أعربوا عن سعادتهم بما شاهده من أماكن أثرية وسياحية وتجارية، كما أبدوا إعجابهم بسوق الحرف اليدوية الذي يضفي مزيدًا من العراقة إلى ذلك الشارع التاريخي.

وتعتبر هذه الزيارة إضافة جديدة لهم للتعرف على تاريخ مصر الحديث، كما أنها بمثابة حافز لهم لمزيد من الاستذكار والتفوق.

يقام الملتقى بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وتنظمه الإدارة العامة لثقافة الشباب والعمال برئاسة أحمد يسري المشرف التنفيذي للملتقى، بالتعاون مع إقليم القاهرة الكبرى الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة القاهرة.

نبذة عن مشروع أهل مصر

ويعد مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة لأبناء المحافظات الحدودية، ضمن برامج العدالة الثقافية، ويهدف إلى تشكيل الوعي، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، ورعاية الموهوبين، ويستهدف ثلاث فئات وهي المرأة والشباب والأطفال.