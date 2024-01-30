نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كزبرة لـ دوت الخليج الفني: طارق الجنايني هو من أهداني الفرصة في "الحريفة" ( فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب مطرب المهرجانات كزبرة عن سعادته بالمشاركة في فيلم “الحريفة” مشيرا إلى أن الكواليس بينه وبين نور النبوي وأحمد غزي وباقي الأبطال كانت رائعة.

وأضاف كزبرة في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج الفني:' ‘المنتج طارق الجنايني هو فنان قبل ما يكون منتج وهو اللي رشحني وكلمني واداني الفرصة وله فضل كبير بعد ربنا’.

كزبرة ينضم لمسلسل كوبرا

انضم مؤخرًا الفنان كزبرة إلى أسرة صناع مسلسل “كوبرا” للنجم محمد إمام، والمقرر عرضه خلال الماراثون الرمضاني 2024، بعد النجاح الضخم الذي حققه من خلال فيلمه الجديد “الحريفة” مع النجم نور النبوي.

وأعلن مؤدي المهرجانات كزبرة خبر انضمامه لمسلسل "كوبرا"، عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، حيث نشر صورة برفقة الفنان محمد إمام، وعلق عليها قائلًا: "بسم الله توكلنا على الله مسلسل كوبرا مع أخويا الكبير محمد عادل إمام تأليف أحمد أبو زيد وإخراج أحمد شفيق على قنوات mbc.. رمضان 2024.. يخصنا عشان إحنا بتوع ربنا".

ويظهر محمد إمام في العمل بشخصية ميكانيكي سيارات، ومع تتابع الأحداث سوف يتعرض للعديد من الأزمات، أما محمود البزاوي فيجسد شخصية صحفي، بين يظهر أوس أوس بدور الصديق المقرب لـ محمد إمام.

كوبرا

مسلسل “كوبرا” يضم نخبة من نجوم الفن فهو من بطولته كلًا من محمد عادل إمام، محمود البزاوي، أوس أوس، وكان قد انتهى أحمد أبو زيد مؤلف العمل من كتابة 12 حلقة، وبدأ أحمد شفيق معاينة أماكن التصوير تمهيدًا للإعلان عن انطلاقه قريبًا.