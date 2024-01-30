نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد مداخلة هاتفية مع نهال طايل.. سميرة محسن تتصدر مؤشر البحث جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة سميرة محسن مؤشر البحث جوجل عقب مداخلة هاتفية لها في برنامج تفاصيل للإعلامية نهال طايل وذلك بعد إعلانها نبأ اعتزالها الفن والتفرغ للتدريس بالمعهد العالي للمسرح.

اعتزال سميرة محسن الفن



وفجرت سميرة محسن خبر اعتزالها لأول مرة في البرامج التلفزيونية مع الإعلامية نهال طايل عبر برنامج تفاصيل والمذاع عبر فضائية "صدى البلد 2"، حيث أوضحت أن سبب اعتزالها الفن هو عدد ساعات التصوير في اللوكيشن والتي تصل لمدة 16 ساعة وهو أمر مرهق للفنان.



كما أوضحت سميرة عن صلة القرابة التي تجمعها بالفنان كريم عبد العزيز موضحة أنها شقيقة والدته وهو نجم كبير وله معزة كبيرة في قلبها، فضلا عن تنبأها للعديد من للنجوم مثل أحمد عز وأحمد السقا وماجد الكدواني وأحمد حلمي وإلهام شاهين.



وتابعت سميرة أن الفنان عندما يكبر في السن يقل سعره في الوسط الفني، مشبه ذلك بالحصان عندما يزيد في العمر يقتل بالرصاص، وأنه لا يوجد شيء اسمه نمبر وان.

انفرادات نهال طايل



جدير بالذكر أن الإعلامية نهال طايل حققت عدة انفرادات من قبل مثل الفنان حسن يوسف وداليدا خليل وحلمي بكر وهالة صدقي وإلهام شاهين والمخرج خالد يوسف ووفاء عامر وغيرهم من نجوم الفن.