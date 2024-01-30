نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب جوري بكر تتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة جورى بكر محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية وذلك بعدما نشرت عبر حسابها على إنستجرام، صورا وهي تحمل طفلها تميم، وتكتب عليها:" روحى اللهم انك اكرمتني بأكثر مما استحق ورزقتني بأكثر من حاجتي في كل يوم من هذه الحياة احفظه لي بعينك التي لاتنام".

جوري بكر توثق كل لحظه مع طفلها تميم

رزقت جوري بكر، بطفلها تميم في شهر سبتمبر الماضى، وأصبح شغلها الشاغل الفترة الماضية، وتحرص توثيق كل لحظه معه بشكل مختلف عبر حسابها على إنستجرام، وسبق ونشرت صورة كتبت عليها:" إن اتخاذ القرار بإنجاب طفل أمر بالغ الأهمية وأن تقرر إلى الأبد أن يترك قلبك يتجول خارج جسدك. وفى كل صورة دائما تعبرعن حبها الشديد له بكلمات مؤثرة، وعلى أحد الصور كتبت:" أنا محظوظة جدا أنى والدتك" بأغنية أنغام "عمرى معاك".

أحدث أعمال جوري بكر

ومن ناحية اخري، تعاقدت الفنانة جورى بكر على المشاركة في بطولة مسلسل "مسار إجبارى" المكون من 15 حلقة بطولة أحمد داش، وعصام عمر، وصابرين وتأليف باهر دويدار وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الاعلامية، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024، حيث إلحقت جورى بكر بأسرة العمل المقرر بدء تصويره خلال شهر يناير الجارى بعد الانتهاء من التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين في البطولة.

آخر أعمال جورى بكر

والجدير بالذكر ان آخر أعمال جورى بكر، مسلسل "جعفر العمدة" الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى، ودارت أحداثه حول جعفر العمدة، الذي يمتلك عدة شركات للمقاولات، ويدخل في صراعات عدة مع منافسيه، وبالرغم من زواجه بثلاث نساء، إلا أنه يقرر الزواج من عايدة التي تنشأ بينها وبين جعفر العديد من المفارقات تضعهما على المحك.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

والمسلسل من بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر

