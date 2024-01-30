نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قريبًا.. رانيا يوسف تروج لـ مسلسل "بقينا اتنين" (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة رانيا يوسف متابعيها عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام، مجموعة صور جديدة من كواليس مسلسل وبقينا اتنين.





وظهرت رانيا يوسف في الصور أثناء تصوير مشاهدها في مسلسلها الجديد، وعلقت على الصور قائلة: "مسلسل بقينا اثنين قريبا".





تفاصيل مسلسل "بقينا اتنين"





وتدور أحداث مسلسل "وبقينا اتنين" حول العلاقات الأسرية والزواج، ويتطرق لصدمة ما بعد الطلاق، وما يتعرض له شركاء الحياة بعدالانفصال من صدمات ومراحل نفسية ومواقف اجتماعية وحياتية تؤثر عليهم.





أبطال مسلسل بقينا اتنين

ومسلسل بقينا اتنين ويشارك فيه إلى جانب شريف منير ورانيا يوسف، كل من يوسف عثمان، تامر فرج، مروة عبدالمنعم، عزة لبيب، ياسرالطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، عمر طلعت زكريا وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أمانى التونسى وإخراج طارقرفعت، وإنتاج كريم أبوذكرى برعاية شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والعمل مكون من 20 حلقة.





تأجيل عرض مسلسل بقينا اتنين

وكان قد تم تأجيل عرض المسلسل لمرتين حيث كان من المقرر عرضه 24 نوفمبر، لكن تم تأجيله إلى 2 ديسمبر.





أحدث أعمال رانيا يوسف





أعلنت الفنانة رانيا يوسف عن مشاركتها في مسلسل بعنوان "دماء العذارى"، ويعود من خلاله النجم أحمد عبدالعزيز إلى أدوار البطولةالمطلقة، ويُعرض على إحدى المنصات الرقمية خارج سباق الدراما الرمضاني المقبل.

وأكدت رانيا أنها تتمنى أن ينال العمل إعجاب الجمهور، مشيرةً إلى أنها تقدّم فيه شخصية "ريري"، وهي تعمل راقصة وتتعرض ابنتهاللعديد من الأزمات خلال أحداث العمل في إطار من الإثارة والتشويق.

وتدور أحداث مسلسل "دماء العذارى" في إطار اجتماعي، ويناقش العديد من مشاكل الطالبات في الجامعات، وهو مكوّن من عشر حلقات،ومن تأليف محمد الغيطي وإخراج عصام شعبان.

فيلم الملكة

ويعرض حاليا لرانيا يوسف في السينمات فيلم الملكة، وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى تشويقي حول سيدة أعمال تدعى "ماجدة" تتعرض للعديد من المشكلات ومحاولات لايذائها ولكنها تنجو منها وتستطيع الحصول على حقها خلال الأحداث.





فيلم الملكة الفنانة هالة صدقي، شيرين رضا، باسم سمرة، رانيا يوسف، دينا، كريم عفيفى، انتصار، محمد رضوان، محمد محمود، عارفةعبد الرسول، وعدد من ضيوف الشرف منهم سيد رجب، عمرو عبد الجليل، حسن الرداد، رانيا يوسف، بيومى فؤاد وآخرين، والعمل من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي وإخراج سامح عبد العزيز.