نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هشام جمال وليلى زاهر التريند الأول على اليوتيوب بأغنية " أمور بسيطة " في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر الفنان هشام جمال، وليلى زاهر، التريند بعد طرح أحدث أعمالهما الغنائية، “أمور بسيطة”، عبر تطبيق الفيديوهات الشهير يوتيوب، ومختلف المنصات الموسيقية.

تخطت الأغنية ال 5 مليون مشاهدة عبر اليوتيوب، والأغنية من كلمات هشام جمال ومحمد إبراهيم، ألحان وفكرة وإخراج هشام جمال، توزيع مادي، ميكس وماستر بيشوي مجدي، مونتاج عمر الموجي، تصحيح ألوان عبدالرحمن محمد، انتاج روزناما ريكوردز.

وتعد أغنية أمور بسيطة هي أول عمل يجمعهما بعد ان اعلن الثنائي ارتباطهما خلال الأيام الماضية.

هشام جمال وليلى زاهر يطرحان “أمور بسيطة”



كشف الفنان هشام جمال، عن استعداده لاطلاق أغنية جديدة بالتعاون مع خطيبته الفنانة ليلى زاهر بعنوان أمور بسيطة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



ونشر هشام جمال بوستر الأغنية عبر حسابه في إنستجرام، وعلق عليها قائلًا: "بعد ساعة بالظبط إن شاء الله هتشوفوا حاجة جديدة جدابقالنا فترة كبيرة شغالين عليها بس ياريت متربطوش بين اللي هتشوفوه وبين علاقتنا في الحقيقة".

خطوبة هشام جمال وليلى أحمد زاهر

كشف هشام جمال عن ارتباطه بالفنانة الشابة ليلى زاهر، من خلال منشور عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



ونشر هشام جمال عدة صور من احتفالهم بقراءة الفاتحة، وعلق عليها قائلًا: الحمد لله ٢٠٢٤ بتبدأ بخبر سعيد علينا، من ايام قليله كانت قراية الفاتحه وان شاء الله الخطوبه قريبا، نتمنى من كل الناس تدعيلنا بالتوفيق والسعاده والخير.ش