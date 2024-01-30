بعد تصدرها التريند.. كل ما تريد معرفته عن أبو طفل جوري بكر

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الفنانة جورى بكر محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية وذلك بعدما نشرت عبر حسابها على إنستجرام، صورا وهي تحمل طفلها تميم، رزقت جوري بطفلها تميم في شهر سبتمبر الماضى، وأصبح شغلها الشاغل الفترة الماضية، وتحرص توثيق كل لحظه معه بشكل مختلف عبر حسابها على إنستجرام، وكتب عليها:" روحى اللهم انك اكرمتني بأكثر مما استحق ورزقتني بأكثر من حاجتي في كل يوم من هذه الحياة احفظه لي بعينك التي لاتنام".

بعد تصدرها التريند يعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية معلومات عن زوج الفنانة جوري بكر..

من هو زوج جوري بكر

يدعى رامي أحمد محمد، يبلغ من العمر 40 عامًا،يعيش في قطر، تحديدًا بـ الدوحة، ينشر صوره دائمًا، أثناء سفره، تقدم لخطبة جوري، في سبتمبر 2020، تزوجها في مارس الماضي 2023، يحب السفر كثيرًا حسب تصريحاتها، احتفل زوج جوري بكربعيد ميلاده الـ 40 بصحبة زوجته جوري في مارس الماضي، أدى مناسك العمرة بصحبة أهله، في فبراير الماضي، ونشر صورة لهما أمام الكعبة، نشر 802 صورة وفيديو على موقع إنستجرام، يتابع 990 من مستخدمي إنستجرام، بينما يتابعه 880 شخصا.

تفاصيل زواج جوري بكر

احتفلت الفنانة جوري بكر، في مارس الماضي 2023، بحفل بزفافها على رجل الأعمال رامي أحمد، وهو أحد أهم رجال الأعمال في مصر ومن خارج الوسط الفني، وفضلت إقامة تلك الليلة بأحد فنادق محافظة الإسكندرية بعيدًا عن أعين الصحافة، تفاعل الجمهور مع حفل زفاف جوري بكر الذي وصفه البعض بأنه غير مكلف، نظرًا لتفاصيله الدقيقة وفستانها الأنيق، وغيرها من التفاصيل التي استغنت عنها على عكس الكثير من نجمات الوسط الفني، من أجل الابتعاد عن الأضواء.

أحدث اعمال الفنانة جورى بكر

والجدير بالذكر ان أحدث اعمال الفنانة جورى بكر هو مشاركتها في بطولة مسلسل "مسار إجبارى" المكون من 15 حلقة بطولة أحمد داش، وعصام عمر، وصابرين وتأليف باهر دويدار وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الاعلامية، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024، حيث إلحقت جورى بكر بأسرة العمل المقرر بدء تصويره خلال شهر يناير الجارى بعد الانتهاء من التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين في البطولة.