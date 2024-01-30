على نتفليكس.. آسر ياسين يشارك البرومو الدعائي لـ “موعد مع الماضي”

القاهرة - محمد ابراهيم - شارك النجم آسر ياسين، البرومو الدعائي لمسلسله الجديد “موعد مع الماضي”، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهر آسر ياسين في البرومو مع عدد كبير من النجوم منهم محمود حميدة، وصبا مبارك، وشيرين رضا، وعلق عليه قائلًا: “اقترب موعدكم مع موعد مع الماضي حصريًا على نتفليكس”.





تفاصيل مسلسل موعد مع الماضي

ويتكون العمل من 8 حلقات، ويتناول قصة شخص يدعي يحيى يسعي للانتقام لمقتل شقيقته نادية، حيث يتناول ذلك الأمر وإثر ما يبدووكأنه حادث عرضي.





أبطال مسلسل موعد مع الماضي

مسلسل “موعد مع الماضي” بطولة آسر ياسين ومحمود حميدة وصبا مبارك وشريف سلامة وشيرين رضا وركين سعد ومحمد ثروت ومحمدعلاء وتامر نبيل وهدى المفتي، المسلسل من إخراج السدير مسعود، وكتابة محمد المصري.





أحدث أعمال آسر ياسين

ويشارك الفنان آسر ياسين في الموسم الرمضاني المقبل بـمسلسل “الساعة خمسة"، ويعد هذا التعاون الثاني بين المخرج هاني خليفةوالفنان آسر ياسين، بعد مسلسل "نمرة اتنين".





فيلم "ولاد رزق 3”

كما يشارك آسر ياسين في فيلم "ولاد رزق 3 القاضية" بطولة نخبة من نجوم السينما المصرية وهم أحمد عز، عمرو يوسف، أحمدالفيشاوي، أحمد داود، كريم قاسم، سيد رجب، تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العريان، ومن المقرر عرضه بحلول عام 2024.



فيلم “فرقة الموت”

يواصل آسر ياسين تصوير دوره في فيلم “فرقة الموت”، مع أحمد عز، ومنة شلبي، ومحمود حميدة، وعدد آخر من الفنانين، والعمل منتأليف صلاح الجهيني، وإخراج أحمد علاء الديب.

آخر أعمال آسر ياسين

وعُرض لآسر ياسين مؤخرًا في دور العرض السينمائية فيلم شماريخ.

ويضم الفيلم عددًا كبيرًا من الأبطال وهم آسر ياسين، أمينة خليل، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي، الراحل مصطفى درويش، محمد ثروت،لافينيا نادر، محمد ثروت، وعدد كبير من ضيوف الشرف من بينهم طه دسوقي وهدى المفتي، والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة.