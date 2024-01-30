بعد تصدرها التريند.. ما لا تعرفه عن سميرة محسن

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر إسم الفنانة سميرة محسن، تريند محرك البحث "جوجل" وذلك بعد مداخلتها الهاتفية في برنامج تفاصيل تقديم الإعلامية نهال طايل عبر قناة صدى البلد واعلانها اعتزال الفن.

من هي سميرة محسن؟

هي ممثلة ومنتجة مصرية ولدت في 14 يوليو 1945، وتخرجت في كلية الآداب قسم علم نفس، ثم التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية، قسم تمثيل وإخراج.



بدأت مشوارها الفني عام 1969، حيث رشحها المخرج حسين كمال للمشاركة في فيلم "شيء من الخوف"، عن قصة الكاتب الكبير ثروت أباظة، بعدما شاهد أداءها التمثيلي في مسرحية "خيال الظل"، مع الفنانة القديرة سميحة أيوب، وعزت العلايلي، وتوفيق الدقن.

درست في أكاديمية الفنون وحصلت منها على درجة الدكتوراه، ترأّست قسم التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية في القاهرة. إضافة لكونها ممثلة ومؤلفة فقد قامت بإنتاج عدد من الأفلام السينمائية منها سنة أولى نصب، ملاكي إسكندرية، والغرفة 707 (فيلم).

حياة سميرة محسن الشخصية

تزوجت من المخرج والأديب نجيب سرور، وهي خالة الفنان كريم عبد العزيز.

تكريمات حصلت عليها سميرة محسن



حرص الكثير من الفنانين على تكريم الفنانة سميرة محسن ويكيبيديا في كثير من الفعاليات:

وذلك لأنها تستحق ذلك، إذ عرفت باسم الدورة وكان لقب لها.

علاوة على ذلك كان لها دور في إخراج الكثير من الطلاب في تخصص التربية الفنية.

غير أنها حرصت على تعليم الطلاب المجالات المتنوعة والمختلفة.

إذ عرفها الكثير من الطلاب، كما أنها كانت مؤثرة بشكل إيجابي على الفريق العامل معها.

بالإضافة إلى ذلك فإن أعمالها مختلفة بين الأفلام وأيضًا في المسرحيات.

وغيرها الكثير من المسلسلات، وكان لكل منها حكاية وقصة مختلفة عن الآخر.

وبذلك تكون سميرة قد سجلت الكثير من الأعمال في حياتها الفنية والعلمية معًا.