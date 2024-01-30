في ذكرى وفاتها.. كل ما تريد معرفته عن الطفلة المعجزة فيروز

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل اليوم ذكرى وفاة الطفلة المعجزة فيروز، التي تعد أشهر الممثلات الأطفال ولقبت بمعجزة السينما المصرية، وهي الشقيقة الكبرى للفنانة نيللي التي أمتعتنا بأجمل فوازير رمضان، وابنة عم الفنانة لبلبة، اسمها الحقيقي هو بيروز أرتين.

ولدت فيروز في يوم 15 مارس عام 1943، بمدينة القاهرة من أسرة مصرية ولكن تعود أصولها إلى أرمينيا وتحمل الديانة المسيحية.

تشابهت قصة حياة فيروز الفنية تشابهًا بالغًا مع قصة حياة الطفلة المعجزة الأمريكية شيرلي تِمبل، فكلتيهما سطع نجمهما وهما طفلتان، وكلتيهما عاشتا طفولتهما كنجمة لا مثيل لها، وعاشت فترة ذهبية لم تمتد لما بعد الطفولة.

الطفلة المعجزة فيروز وحياتها الشخصية

ولدت بيروز آرتين كالفيان في القاهرة لأسرة مصرية ذات جذور أرمنية، وهي الأخت الكبرى للفنانة نيللي وابنة خال الفنانة لبلبة، اكتشفها صديق والدها الفنان السوري إلياس مؤدب حيث كان يعزف في إحدى الزيارات لهم على الكمان بالمنزل من ضمن ماكان يفعل في أمسياته بمنزلهم وكانت ترقص على الموسيقى التي يعزفها إلياس مؤدب ولفتت انتباهه ولاحظ موهبتها وحاول تطويرها فقام بتأليف وتلحين مونولوج لتغنيه وحدها. ولأنه كان يغني في حفلات منزلية اصطحبها معه لتؤدّي المونولوج في إحدى المرات. أثارت إعجاب الحضور ولاقى مونولوجها نجاحًا باهرًا، فقرر إدخالها مسابقة مواهب في ملهى الأوبيرج الليلي حيث نجحت نجاحًا باهرًا ايضًأ والتف حولها المنتجون السينمائيون، فاختارها الفنان أنور وجدي من بينهم، ليوقع معه والدها عقد احتكار تتقاضى عنه ابنته ألف جنيه عن كل فيلم.

أول أعمال الفنانة فيروز

وكان أول عمل لها بسن السابعة من عمرها فيلم الأول ياسمين في عام 1950، ومن بعد فيلم ياسمين قدّمت العديد من الأعمال الأخرى حتى عام 1959 حينها توقفت عن العمل الفني بعدما قدّمت فيلم بفكر في اللي ناسيني لتترك التمثيل حتى وفاتها، وكان آخر ظهور لها تكريمها في «مهرجان القاهرة السينمائي» في عام 2001.

نجاح أنور وجدي وفيروز

تهافت المنتجون والسينمائيون على فيروز فاختارها النجم الراحل أنور وجدي الذي أعجب بمواهبها الغنائية والتمثيلية والاستعراضية، وهو الذي اختار لها اسم فيروز، وقرر أن تشاركه جميع أفلامه التي تعتبر من أنتاجه وإخراجه وبطولته، فحققا سويا ثنائي ناجح في أفلام السينما المصرية.