سميرة صدقي تعتذر عن «قلع الحجر».. وتواجه فادية عبد الغني في «جري الوحوش»

القاهرة - محمد ابراهيم - قدمت الفنانة القديرة سميرة صدقي، اعتذارها لشركة انتاج مسلسل «قلع الحجر» والمخرج حسني صالح، عن عدم قدرتها على المشاركة في المسلسل لانشغالها بأعمال أخرى في رمضان 2024.



مشاركة سميرة صدقي في مسلسل طبيبة شرعية

وكشفت صدقي عن هذه الاعمال؛ بداية من مسلسل «طبيبة شرعية» وهو تأليف الكاتب محمد الغيطي ومن اخراج شادي أبو شادي، حيث تجسد «صدقي» دور ام مكافحة تبيع بالات ملابس في الوكالة والغورية بعد وفاة زوجها لكي تربي أولادها وتعلمهم حتى المرحلة الجامعية، ونقلت فن المهنة لشقيق زوجها حتى بدأ في عمليات التلاعب والغش حبا في المال والثروة، وتتوالى القصة ويتزوج ابنه من ابنتها ورغم ذلك يطمع في ميراث أخيه المتوفي ويستولي عليه.



وأضافت الفنانة سميرة صدقي إنه ا بدأت أيضا تصوير مسلسل اخر بعنوان «جري الوحوش» مع المخرج عبد العزيز حشاد، وتلعب به شخصية سيدة بنت بلد جدعة هي ضرة زوجة أخرى والتي تقوم بتجسيدها الفنانة فادية عبد الغني، وخلال الاحداث تقتل «فادية» الزوجة الأولى الزوج وتتهم ابن «صدقي» بقتله والده ويتم طردها بعد ان يسجن، وتبدأ رحلتها في المعاناة من حجرة في الترب حتى موعد خروج ابنها ليستعيد حقوقه لكنه يضحي بجزء عزيز من جسده «الانترلوب» من اجل اخوه من الزوجة الأولى، ولكنهما يفقدا كل شي سواء بالشلل لابن السيدة الأولى أو للولد الثاني بضياع قدرته الجنسية.

الجدير بالذكر ان اخر الاعمال التي عرضت للفنانة سميرة صدقي كان مسلسل «ليل ام البنات» مع الفنانة سهير رمزي في رمضان الماضي.