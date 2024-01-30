بعد تصدرها التريند.. ازمات من حياة جوري بكر

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الفنانة جورى بكر، محركات البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية وذلك بعدما نشرت عبر حسابها على إنستجرام، صورا وهي تحمل طفلها تميم، رزقت جوري بطفلها تميم في شهر سبتمبر الماضى، وأصبح شغلها الشاغل الفترة الماضية، وتحرص توثيق كل لحظه معه بشكل مختلف عبر حسابها على إنستجرام، وكتب عليها:" روحى اللهم انك اكرمتني بأكثر مما استحق ورزقتني بأكثر من حاجتي في كل يوم من هذه الحياة احفظه لي بعينك التي لاتنام".

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية ازمات في حياة جوري بكر..



أزمات في حياة جوري بكر

تصدرت جوري بكر مؤشرات البحث جوجل، بعدما تعرضت للسرقة، فأثناء استقلالها سيارة تابعة لإحدى شركات النقل تعرضت لسرقة حقيبتها والتي كانت تحتوي على مشغولات ذهبية وأحجار كريمة وملابس ومكواة غالية الثمن تقدر بنحو ربع مليون جنيه، وعلى الفور قامت جوري بكر بتحرير محضر بالواقعة وألقت الأجهزة الأمنية القبض على الجاني.

جوري بكر ومشاكلها مع الحسد

وسبق، وكشفت جوري بكر تعرضها للحسد بسبب تألقها في جعفر العمدة حيث قالت في ستوري عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام: "حياتي مش بمبمي زي ما الناس متخيلة، انا بروح المستشفى كل يوم بسبب وجع معدتي اللي مش بنام بسببها"، مشيرة إلى أن شاحن هاتفها انفجر في وجهها كل هذا بسبب العين والحسد.

جوري بكر وأزمة انفصالها عن زوجها

وكانت قد تصدرت جوري أيضا تريند جوجل بعد أزمة انفصالها عن زوجها حيث جاء ستوري على صفحتها الرسمية بموقع انستجرام تعلن من خلالها طلاقها رسميا من زوجها قبل ولادتها وبعد انتشار الأنباء بشكل كبير على الساحة، خرجت الفنانة وأشارت إلى أن صفحتها تعرضت للاختراق وأنها على علاقة طيبة مع زوجها ولا تستطيع التخلي عنه، معربة عن صدمتها من تلك الأنباء المتداولة بشأنهم.

أحدث اعمال الفنانة جورى بكر

تعاقدت الفنانة جورى بكر على المشاركة في بطولة مسلسل "مسار إجبارى" المكون من 15 حلقة بطولة أحمد داش، وعصام عمر، وصابرين وتأليف باهر دويدار وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الاعلامية، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024، حيث إلحقت جورى بكر بأسرة العمل المقرر بدء تصويره خلال شهر يناير الجارى بعد الانتهاء من التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين في البطولة.