في ذكرى وفاتها تعرف على سبب خلاف الطفلة فيروز مع أنور وجدي

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل اليوم ذكرى وفاة الطفلة المعجزة فيروز التي تعد أشهر الممثلات الأطفال ولقبت بمعجزة السينما المصرية، وهي الشقيقة الكبرى للفنانة نيللي التي أمتعتنا بأجمل فوازير رمضان، وابنة عم الفنانة لبلبة، اسمها الحقيقي هو بيروز أرتين.

ولدت فيروز في يوم 15 مارس عام 1943، بمدينة القاهرة من أسرة مصرية ولكن تعود أصولها إلى أرمينيا وتحمل الديانة المسيحية.

تشابهت قصة حياة فيروز الفنية تشابهًا بالغًا مع قصة حياة الطفلة المعجزة الأمريكية شيرلي تِمبل، فكلتيهما سطع نجمهما وهما طفلتان، وكلتيهما عاشتا طفولتها كنجمة لا مثيل لها، وعاشت فترة ذهبية لم تمتد لما بعد الطفولة.

سبب خلاف الطفلة المعجزة فيروز مع الفنان أنور وجدي

ولكن في عام 1953 قرر والد فيروز انفصال ابنته فيروز عن أنور وجدي، وإنهاء عقد الاحتكار بينهما، وينتج والدها أفلام فيروز بنفسه، وبالفعل انتج لها فيلم "الحرمان" وظهرت فيه إلى جانب شقيقتيها الفنانة الاستعراضية نيللي وشقيقة ثالثة لهما هي ميرفت.

بعد فيلم "الحرمان" توقفت فيروز عن العمل لمدة ثلاثة سنوات، ثم عادت لتقدم عددًا من التي تتناسب مع عمرها، من بينها" صورة الزفاف" و"عصافير الجنة".

كما قدمت فيروز 4 أفلام لم تحقق نجاحا منها فيلم "إسماعيل ياسين للبيع" مع الفنان الراحل اسماعيل ياسين وفيلم "أيامى السعيدة".

الطفلة المعجزة فيروز وحياتها الشخصية

ولدت بيروز آرتين كالفيان في القاهرة لأسرة مصرية ذات جذور أرمنية، وهي الأخت الكبرى للفنانة نيللي وابنة خال الفنانة لبلبة، اكتشفها صديق والدها الفنان السوري إلياس مؤدب حيث كان يعزف في إحدى الزيارات لهم على الكمان بالمنزل من ضمن ماكان يفعل في أمسياته بمنزلهم وكانت ترقص على الموسيقى التي يعزفها إلياس مؤدب ولفتت انتباهه ولاحظ موهبتها وحاول تطويرها فقام بتأليف وتلحين مونولوج لتغنيه وحدها. ولأنه كان يغني في حفلات منزلية اصطحبها معه لتؤدّي المونولوج في إحدى المرات. أثارت إعجاب الحضور ولاقى مونولوجها نجاحًا باهرًا، فقرر إدخالها مسابقة مواهب في ملهى الأوبيرج الليلي حيث نجحت نجاحًا باهرًا ايضًأ والتف حولها المنتجون السينمائيون، فاختارها الفنان أنور وجدي من بينهم، ليوقع معه والدها عقد احتكار تتقاضى عنه ابنته ألف جنيه عن كل فيلم.