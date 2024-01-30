فن ومشاهير

في ذكرى وفاتها.. تعرف على وصية الطفلة المعجزة فيروز

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القاهرة - محمد ابراهيم - يحل اليوم ذكرى وفاة الطفلة المعجزة فيروز التي تعد  أشهر الممثلات الأطفال ولقبت بمعجزة السينما المصرية، وهي الشقيقة الكبرى للفنانة نيللي التي أمتعتنا بأجمل فوازير رمضان، وابنة عم الفنانة لبلبة، اسمها الحقيقي هو بيروز أرتين.

ولدت فيروز  في يوم 15 مارس عام 1943، بمدينة القاهرة من أسرة مصرية ولكن تعود أصولها إلى أرمينيا وتحمل الديانة المسيحية.

تشابهت قصة حياة فيروز الفنية تشابهًا بالغًا مع قصة حياة الطفلة المعجزة الأمريكية شيرلي تِمبل،  فكلتيهما سطع نجمهما وهما طفلتان، وكلتيهما عاشتا طفولتها كنجمة لا مثيل لها، وعاشت فترة ذهبية لم تمتد لما بعد الطفولة.

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الحياه الشخصية للطفلة العجزة فيروز

 

ولدت بيروز آرتين كالفيان في القاهرة لأسرة مصرية ذات جذور أرمنية، وهي الأخت الكبرى للفنانة نيللي وابنة خال الفنانة لبلبة، اكتشفها صديق والدها الفنان السوري إلياس مؤدب حيث كان يعزف في إحدى الزيارات لهم على الكمان بالمنزل من ضمن ماكان يفعل في أمسياته بمنزلهم وكانت ترقص على الموسيقى التي يعزفها إلياس مؤدب ولفتت انتباهه ولاحظ موهبتها وحاول تطويرها فقام بتأليف وتلحين مونولوج لتغنيه وحدها. ولأنه كان يغني في حفلات منزلية اصطحبها معه لتؤدّي المونولوج في إحدى المرات. أثارت إعجاب الحضور ولاقى مونولوجها نجاحًا باهرًا، فقرر إدخالها مسابقة مواهب في ملهى الأوبيرج الليلي حيث نجحت نجاحًا باهرًا ايضًأ والتف حولها المنتجون السينمائيون، فاختارها الفنان أنور وجدي من بينهم، ليوقع معه والدها عقد احتكار تتقاضى عنه ابنته ألف جنيه عن كل فيلم.

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وصية الطفلة المعجزة فيروز

وأوصت فيروز بدفن جثمانها وأداء صلاة الجنازة بكنيسة الأرمن الأرثوذكس بأرض الجولف، وكان لها ما تمنت.

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وفاة النجمة فيروز

 

توفت فيروز يوم 30 من شهر يناير عام 2016  بعد صراع طويل مع مرض الكبد، وقد حدث شيء غريب لحظة الوفاة حيث أن فيروز مسيحية الديانة إلا أن أبنائها وزوجها مسلمين ولذلك أصر ابنها وابنتها على عمل صلاة جنازة لها في مسجد الحامدية الشاذلية في حي المهندسين، وقد أثار هذا الأمر جدلًا واسعًا بسبب أنها أول فنانة مسيحية تقام عليها صلاة الجنازة في المسجد مثل المسلمين ولكن علماء الدين ونقابة الفنانين حسمت هذا الجدل، وتم تبرير الأمر أن أبنائها مسلمين.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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