قبل عرض الحلقة الأخيرة من حالة خاصة.. طه دسوقي يوجه الشكر لجمهوره

القاهرة - محمد ابراهيم - وجه الفنان طه دسوقي الشكر لجمهوره، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، قبل عرض آخر حلقات مسلسله“حالة خاصة”.





وشارك طه دسوقي فيديو يظهر فيه بشخصية نديم الذي يجسدها في العمل، وعلق عليه قائلًا: “قبل عرض أخر حلقتين من المسلسل حاببأشكركم تاني على كل كلمة حلوة اتقالتلي يمكن دي أكتر حاجة بتحسس الواحد بقيمة شغله ويارب أفضل عند حسن الظن وقد توقعاتكوامني وشكرا للفنانين الجمال اللي عملوا اللوحات دي “.





تفاصيل مسلسل حالة خاصة

تدور أحداث مسلسل حالة خاصة، حول شاب متفوق في دراسته بكلية الحقوق، لذلك يتم تعيينه في الجامعة لكونه من ذوي الحالات الخاصةويرغب في التدريب في مكتب محاماة لذلك يتقدم للتدريب في مكتب المحامية الشهيرة أماني النجار، ويتعرض لحل قضايا ساخنة، ويقع فيحب زميلته أثناء تدريبيه في مكتب المحاماة.





أبطال مسلسل حالة خاصة





مسلسل "حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وهو مكون من 10 حلقات، ويعرض بواقع حلقتين في الأسبوع كل يوم الأربعاء،والمسلسل من بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السباعى،ونبيل على ماهر، لينا إيهاب، الطفل أدم وهدان، أدم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى.





آخر أعمال طه دسوقي





يذكر أن آخر أعمال الفنان طه دسوقي، هو مسلسل "الصفارة" للنجم أحمد أمين، وهو مكون من 15 حلقة عرض خلال الموسم الرمضاني الماضي 2023.

مسلسل الصفارة مكون من 15 حلقة وهو بطولة أحمد أمين، طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسي، حاتم صلاح، محمد رضوان،محمود البزاوى، إنعام سالوسة، ماريا أسامة، رانيا عبد الناصر، وليد عبد الغنى، ولاء قداح، وظهور خاص محمود البزاوى وساميةالطرابلسى ومحمد رضوان وضيوف الشرف حسن عبد الفتاح، محمد طعيمة، والعمل تأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبدالفتاح وعبد الرحمن جاويش وإخراج علاء إسماعيل وإنتاج شركة media Hub – سعدى وجو..هر.

تدور أحداث المسلسل حول المرشد السياحي الذي يجسده الفنان أحمد أمين، والذي يسرق صافرة أثرية من سيوة ترجع للملك توت ليعود منخلالها بالزمن 3 دقائق ليغير فبهم ما يشاء، ويعود بعدها للحاضر ليكتشف ما سيجرى بعد الصفارة، ويقع فؤاد الشخصية التي يجسدهاالفنان أحمد أمين في العديد من المفاجأت الغير متوقعة بسبب تلك الصفارة، ليعيش الجمهور معه مغامرة كوميدية من طراز فريد.