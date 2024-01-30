عزيز مرقة يشارك ملك الحسيني في أحدث أعماله الغنائية

القاهرة - محمد ابراهيم - شارك المطرب الأردني عزيز مرقة، في تجربة غنائية جديدة مشتركة تجمعه مع المطربة ملك الحسيني، بمشاركة الملحن والموزع ماهر الملاخ، في إحدى البرامج الخاصة بالموسيقى والمطربين، حيث شارك الثلاثي المختلف عن بعضه في الأذواق الموسيقية في التجربة لعمل غنائي خلال أقل من ساعتين بالرغم من السماح لهم بثماني ساعات.

تفاصيل تعاون عزيز مرقة وملك الحسيني

وبدأت التجربة بعقبات للثلاثي ليتسارعا في التغلب عليها وينسجمان خلال وقت قصير ليسيرا على نفس النمط، وسرعان ما نجح عزيز مرقة والملاخ في صناعة ألحان وتوزيع الأغنية حيث إن الثنائي تشاركا في الكثير من الاعمال سابقًا ولهما عدد من الأغاني سويًا، بينما شاركتهم الحسيني في في اعداد الكثير من كلمات الاغنية واضافة موسيقاها الخاصة ليخرجا في النهاية بعمل يشمل الكثير من التفاصيل الجديدة لكل منهما.

فكرة البرنامج

وتدور فكرة البرنامج حول جمع إثنين من الموسيقيين والمطربين من أنواع موسيقى مختلفة لإنتاج أغنية خلال 8 ساعات داخل أحد الاستوديوهات، يقومان من خلال بمشاركة الأفكار والألحان والكلمات للخروج في النهاية بعمل موسيقي متكامل.

وكانت آخر حلقات البرنامج، مع النجم مدحت صالح، ومطرب الراب "أبيوسف"، "فوق مش قادر" التي حققت مشاهدات تخطت الـ 300 ألف مشاهدة منذ طرحها الأسبوع الماضي.

مشاركة عزيز مرقة في مهرجان القلعة



وشارك عزيز مرقة مؤخرًا في فعاليات الدورة 31 لمهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية، ليعلن عن اتجاهه خلال الفترة القادمة للتمثيل، بينما ظهرت الحسيني لأول مرة في مشاركتها في الأغنية الرسمية لمنتدى شباب العالم "بحلم بمكان" عام 2017، لتظهر مؤخرًا في عالم التمثيل بمسلسل ريڤو وبيمبو.