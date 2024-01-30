كواليس مسلسل 'البحث عن علا 2' والعرض على 'نتفليكس' (صور)

القاهرة - محمد ابراهيم - تعاقدت هند صبري خلال الفترة الماضية على تقديم الجزء الثاني من مسلسل البحث عن علا، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة على منصة نتفليكس، والتي كشفت أول صور من الكواليس في بيان لها، وظهر في الصور كل من هند صبري، سوسن بدر، وظافر العابدين، والذي يعد أحدث المنضمين لأبطال العمل.

قصة مسلسل البحث عن علا 2

تدور قصة الجزء الثاني حول "علا عبد الصبور" التي تجد نفسها أمام رحلة جديدة لاكتشاف ذاتها بعدما يصبح مشروعها التجاري على وشك الانهيار، الأمر الذي يُفضي بها لمصادفة قد تغير حياتها للأبد



أبطال مسلسل البحث عن علا 2

ومسلسل البحث عن علا 2 بطولة هند صبري، سوسن بدر، ظافر العابدين، هاني عادل، طارق الإبياري، ندى موسى، محمود الليثي، آيسل رمزي، عمر شريف، ياسمينا العبد، ومن إخراج هادي الباجوري.

أعمال جمعت هند صبري وظافر عابدين

يذكر أن هند صبري وظافر العابدين تعاونا من قبل في مسلسل "فيرتيجو" الذي تم عرضه ضمن منافسات دراما رمضان 2012 من بطولة نضال الشافعي وسلوى خطاب ويسرا اللوزي وأحمد حاتم من تأليف أحمد مراد وسيناريو محمد ناير وإخراج عثمان أبو لبن، وفي عام 2014، ظهر ظافر العابدين ضيف شرف في مسلسل "امبراطورية مين" بطولة هند صبري ومحمد شاهين وسلوى خطاب ورزان جمال ومحمد ممدوح من تأليف غادة عبد العال وإخراج مريم أبو عوف، وكان التعاون الدرامي الثالث بينهم في مسلسل "حلاوة الدنيا"، الذي تم عرضه ضمن مسلسلات دراما رمضان 2017.

أحدث أعمال هند صبري

ومن ناحية أخرى، تنتظر هند صبري خلال الفترة المقبلة، عرض مسلسل مفترق طرق، ولكن لم تحدد الشركة المنتجة حتى الآن الموعد النهائي لعرضه، ويشارك في بطولته إياد نصار، ماجد المصري، جومانا مراد، هدى المفتي، علي الطيب، ونهى عابدين، ومن إخراج أحمد خالد موسى وإنتاج محمد مشيش وشركة كاريزما، ومكون من 45 حلقة، ومأخوذ عن فورمات أجنبي للمسلسل الأمريكي The Good Wife.

اخر اعمال هند صبري

والجدير بالذكر ان اخر اعمال هند صبري هو فيلم فضل ونعمة، الذي شاركها بطولته ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، محمود حافظ، محمد رضوان، طه دسوقي، ياسمينا العبد، وإسماعيل الجندي، مع ضيوف الشرف إسعاد يونس ومحمد ممدوح وشريف دسوقي، والعمل من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.