غادة عبدالرازق تخطف الأنظار في أحدث ظهور (صور)

القاهرة - محمد ابراهيم - خطفت النجمة غادة عبدالرازق، أنظار متابعيها، بمجموعة من الصور التي شاركتها،عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهرت غادة عبدالرازق في الصور في إحدى الطائرات، في وعلقت على الصور قائلة: طير في السماء.





أعمال غادة عبدالرازق القادمة

وتخوض غادة عبدالرازق السباق الرمضاني المقبل 2024، بمسلسل "صيد العقارب"، والعمل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن،بطولة غادة عبد الرازق، رياض الخولي وسيمون وأحمد الشامي ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عمادصفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمدصلاح، ونخبة من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، منتج فنى مصطفى الغزولى، برديوسر محمد سليمان.





قصة مسلسل "صيد العقارب"

تدور أحداث مسلسل "صيد العقارب" في إطار اجتماعي تشويقي، حول شخصية “ليلى” وتجسد دورها الفنانة غادة عبد الرازق، وهيامرأة ناجحة في مجال الأعمال التجارية، تتعرض لأزمة مالية كبيرة، تدفعها إلى الدخول في صراع مع مجموعة من رجال الأعمال، الذين يحاولون استغلالها.





آخر أعمال غادة عبدالرازق

وعرض للفنانة غادة عبدالرازق مؤخرًا حكاية تحت الحزام من مسلسل "حدث بالفعل"، وتجسد الفنانة غادة عبدالرازق خلال الأحداث شخصية أم، تعمل طبيبة نفسية، تعاني من تعلق شديد بابنها الذي يجسد دوره الفنان الشاب خالد أنور، وتتصاعد الأحداث عندما يقتربزفاف ابنها على خطيبته أميرة التي تجسد دورها سلمى أبوضيف، وتلاحظ الأم تغيرات في سلوك ابنها وتدخلات خطيبته في الترتيبات، ممايزعجها ويدفعها للتدخل.

أبطال حكاية "تحت الحزام"



ويشارك في بطولة الحكاية، إلى جانب غادة عبدالرازق، كل من سلمى أبوضيف، خالد أنور، والعمل من تأليف فادي النجار، وإخراج هشام الرشيدي.