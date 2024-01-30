بعد تصدرها تريند جوجل.. سبب اعتزال سميرة محسن الفن

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر إسم الفنانة سميرة محسن مؤشر البحث جوجل وذلك بعد إعلانها خبر اعتزالها أمس في برنامج تفاصيل والذي تقدمه الإعلامية نهال طايل عبر قناة صدى البلد.

سبب اعتزال سميرة محسن

وكشفت سميرة محسن عن سبب اعتزالها، وأن قرار اعتزالها هو قرار نهائي بالنسبة لها، احتاج منها ما يقرب من 5 لـ 6 أشهر من التفكير حتى تستقر عليه ولكنها لم تكن ترغب في الافصاح عن القرار الذي يعود لما يتجاوز 3 سنوات.

وقالت: "ساعات التصوير في اللوكيشن تصل لـ 18 ساعة، ووقتها الممثل لا يستطيع أن يبدع ويقدم دورا جيدا وهو مرهق".

وأضافت سميرة محسن، خلال تصريحات تلفزيونية: "أحيانًا يعرض على الممثل 5 حلقات من أصل 30 حلقة بالمسلسل، ووقتها لا يعرف الفنان البداية من النهاية؛ لذا أخذت خطوة الاعتزال لكي أتفرغ للتدريس لطلاب المعهد العالي للفنون المسرحية".

وأشارت إلى أن اعتزال النجوم الكبار في وقت معين أمر مفروض منه، فالنجم لا بد أن يعتزل في فترة يحددها بنفسه لكي لا يجد أنه غير مرغوب فيه فضلا عن عدم عرض أعمال فنيه عليه.

واستكملت سميرة محسن حديثها بأنها أخذت من الفن ما تستحقه على مستوى المسرح والسينما والسينما ومجال الإنتاج والتأليف وأيضا التدريس، فالفنان كلما زاد عمره رخص سعره.

واختتمت: "الفنان كل ما بيكبر سعره بيرخص وأستاذ الجامعة في أي معهد أو شيء من الثقافة كل ما بيكبر بيغلى، ونجوم هوليود بيختلفوا عن فنانين مصر.. عندنا اللي بيكبر بيضربوه بالرصاص زي الحصان يعني ملوش فايدة".

آخر أعمال سميرة محسن

يذكر أن آخر أعمال سميرة محسن هو مسلسل الحكر للمخرج أحمد صقر عام 2014، بجانب الظهور كضيفة شرف في أحد الأعمال الدرامية في 2019، كانا آخر عملين للفنانة سميرة محسن قبل أن تقرر اعتزالها بشكل نهائي بعد ما قدمت على مدار مشوارها ما يقرب من 155 عملا سينما ودراميا ومسرحيا، بجانب إسهامتها في مجال التأليف والإخراج والإنتاج.

وبالرغم من اعتزال الفنانة سمير محسن حرصت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، أن تحمل الدورة الثامنة من المهرجان التي أقيمت في نوفمبر الماضي، اسم الفنانة الكبيرة، بجانب إقامة ندوة لتكريمها ضمن فعاليات المهرجان.

