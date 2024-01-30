الصورة الأولى.. توني ماهر برفقة نيللي كريم من كواليس "فراولة "رمضان 2024

القاهرة - محمد ابراهيم - شارك الفنان توني ماهر صورة برفقة النجمة نيللي كريم، من كواليس تصوير مسلسل فراولة،ومن المقرر عرضه في رمضان 2024، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهر توني خليفة في الصورة برفقة نيللي كريم، وعلق عليها قائلًا: "مسلسل فراولة رمضان 2024، النجمة نيللي كريم، إخراج محمدعلي، تأليف محمد سليمان عبد المالك، إنتاج أحمد دسوقي".





أبطال مسلسل “فراولة”



مسلسل "فراولة "بطولة نيللي كريم، أحمد فهيم، شيماء سيف، حجاج عبد العظيم، صدقي صخر، دنيا سامي، وهو من إخراج محمد علي.





قصة مسلسل فراولة

وتلعب نيللي كريم دور فتاة ابنه حارس عقار بمنطقة الزمالك، وهي قارئة فنجان، ومع مرور الوقت تصبح خبيرة في علم الطاقة وإنفلونسر.





أحدث أعمال نيللي كريم

يعرض لنيللي كريم، حاليًا عبر منصة شاهد الإلكترونية، مسلسل “روز وليلى”، وتلعب خلاله دور “روز” السيدة المتزوجة التي تعمل كمحققةخاصة ولديها شركة، وتعمل لديها ليلى “يسرا” التي تعاني من أزمة مالية بعد وفاة زوجها.



قصة مسلسل روز وليلى



هو مسلسل يقدم يسرا ونيللي كريم في أدوار محققتين مستقلتين يتعاونان في كشف عملية احتيال تحاك ضد إحدى البنوك، حيث يتمتعيينهما من قبل الجهات المعنية، ويتناول المسلسل قصة هذا اللغز بأسلوب كوميدي، مع لمسات من الأكشن والإثارة والمغامرات.

تفاصيل مسلسل روز وليلى

يجمع المسلسل نجوم في عالم الدراما، حيث تتألق يسرا ونيللي كريم في بطولة مشتركة،و المسلسل من إنتاج "استوديوهات MBC"، التابعةلـ "مجموعة MBC"، والمتخصصة في إنتاج الأعمال السينمائية والتلفزيونية ذات الجودة.



آخر أعمال نيللي كريم

وفي سياق آخر، يعرض للفنانة نيللي كريم، حاليًا في دور العرض السينمائية فيلم "ڤوي ڤوي ڤوي" الذي حقق نجاحًا كبيرًا في شباك التذاكر بالسينمات، والفيلم يضم عدد من الفنانين أبرزهم محمد فراج، طه دسوقي، بيومي فؤاد، محمد عبد العظيم، كما ظهرت بسنتشوقي كضيفة شرف في الفيلم، وتم ترشيح الفيلم لتمثيل مصر في الأوسكار، والعمل من تأليف وإخراج عمر هلال.