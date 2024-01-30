غدًا.. خالد الصاوي يدعو جمهوره لحضور حفل توقيع كتابه

القاهرة - محمد ابراهيم - طمأن الفنان خالد الصاوي، جمهوره علي حالته الصحية، بعد تعرضه لوعكة صحية مفأجاة خلال الفترة القليلة الماضية، من خلال فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وعبر الفنان خالد الصاوي عن سعادته من خلال الفيديو، حيث قال: “حبايبي جدًا والله كل اللي سألوا وكل اللي اهتموا بصحتي، أنا الحمدلله زي الفل، حصل حاجة كدا لمدة أسبوع، والحمد لله راحت لحالها، أنا زي الفل وتمام ومتشكر جدًا وهيعط من التأثر”.

واختتم: “واللي عايز يطمئن عليا أكتر يجي يحضر يوم 31 يناير الجاي في معرض الكتاب، فى حفل توقيع كتب جديدة ليا”.

فيلم ليه تعيشها لوحدك



يذكرأن آخر أعمال الفنان خالد الصاوي فيلم “ليه تعيشها لوجدك” تدور أحداثه في إطار إجتماعي من خلال قصة إنسانية حيث يناقش فكرة الوحدة وتأثيرها السلبي على الإنسان، وحكاية بين خالد الصاوي وشريف منير وسلمى أبو ضيف التي تقع في حب رجل في عمر والدها تصغره بأكثر من 20 عامًا، بالإضافة إلى جانب مناقشة أهمية الصداقة التي تدوم لسنوات طويلة، وتتوالى الأحداث في إطار تشويقي.

فيلم “ليه تعيشها لوجدك” يضم نخبة من نجوم الفن فهو من بطولة النجوم خالد الصاوي، شريف منير، سلمى أبو ضيف، محمد رضوان، خالد عليش، مؤمن نور، فاطمة عادل، رؤي شنوحة، أمينة شلباية في أولى تجاربها بمجال التمثيل، وإنتاج شركة "Iproductions" وإشراف عام على الإنتاج بشرى رزة، وبالتعاون مع روتانا ستوديوز، والفيلم كتبه الدكتور أحمد عزيز وللمخرج حسام الجوهري.