بشخصية فتاة شعبية.. ياسمين صبري تشارك في الماراثون الرمضاني بـ "رحيل"

القاهرة - محمد ابراهيم - تعود الفنانة ياسمين صبري للماراثون الرمضاني بعد غياب ثلاث سنوات من المشاركة في السباق الرمضاني، فتستعد لبدء تصوير مسلسلها الجديد "رحيل" في رمضان 2024.

مسلسل “رحيل” تدور أحداثه في إطار 15 حلقة، والمسلسل من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج إبراهيم فخر، وتجسد ياسمين خلال العمل تقدم لأول مرة فتاة شعبية،.

أبطال فيلم أبو نسب

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري هو فيلم "أبو نسب" والتي تشارك في بطولته مع النجم محمد عادل إمام، ويعد هذا العمل التعاون الثالث بينهما في السينما، بعدما قدما سويًا فيلمي "جحيم في الهند" عام 2016 و"ليلة هنا وسرور" عام 2018، وحققا نجاحًا هائلًا، ويضم العمل عدد كبير من النجوم أبرزهم "ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، ماجد المصري، محمد لطفي"، بالإضافة لعدد آخر من نجوم الوسط الفني، وهو من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.

فيلم "أبو نسب"

"أبو نسب" فيلم كوميدي يدور حول شخصية طبيب أطفال والذي يجسد شخصيته محمد إمام، ويتزوج من ياسمين صبري، وتجسد وفاء عامر دور والدة زوجته، ويدخل في العديد من الصرعات بسبب أزمة النسب، والمشاكل التي تحدث بين العائلات بسبب هذا الأمر.