معارك حربية.. طرح التريللر لفيلم "أهل الكهف" لـ خالد النبوي

القاهرة - محمد ابراهيم - طرحت الشركة المنتجة لفيلم “أهل الكهف” تريللر الفيلم، المقرر عرضه خلال موسم صيف القادم 2024، بعد الانتهاء من تصويره في شهر أغسطس الماضى، وظهرت خلال أحداث الفيلم معارك حربية وأجواء مشوقة وديكورات بمستوى عالمي.

نجوم فيلم الكهف

فيلم "أهل الكهف" يضم نخبة من نجوم الفن فهو من بطولة خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، أحمد عيد، صبرى فواز، بسنت شوقى، مصطفى فهمى، بيومى فؤاد، هاجر أحمد، أحمد وفيق، رشوان توفيق، أحمد فؤاد سليم، جميل برسوم، وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

أحداث فيلم الكهف

فيلم أهل الكهف مأخوذ عن رواية مسرحية من أربع فصول بنفس الاسم للكاتب توفيق الحكيم، وتدور أحداث الرواية حين يستيقظ 3 أشخاص داخل كهف بعد 300 عاما من النوم، وهم الوزيران "مشلينيا" و"مرنوش" الهاربان من بطش الملك "ديقيانوس"، وثالثهما هو راعي الغنم "يمليخا" وكلبه "قمطير".

يعود الثلاثة إلى المملكة ويصطدموا بتغير شكل الحياة بين الشعب وداخل القصر، ويدخلوا في صراع مع الشعور بالوحدة بسبب عدم وجود أي ما يربطهم بحياتهم السابقة، وعدم تقبلهم للحياة بشكلها الجديد، ليكون قرارهم العودة مرة آخرى إلى الكهف انتظارا للموت.