بالفصحى.. نانسي عجرم تطرح أغنية "عام جديد” (فيديو)

القاهرة - محمد ابراهيم - طرحت النجمة نانسي عجرم، منذ قليل، أحدث أعمالها الغنائية "عام جديد معلقة 45”، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.





فريق عمل أغنية “عام جديد”





وأغنية "عام جديد" من كلمات الشاعر سلطان الظيط، وألحان هشام بولوس.





نانسي عجرم تتصدر تريند إكس

تصدرت نانسي عجرم تريند تطبيق "X" بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لها وهي تغني بالعربية الفصحى بعنوان "عام جديد" خلال تواجدها ببرنامج "المعلقة" ولاقت الأغنية إعجاب جمهورها ومتابعيها على السوشيال ميديا.





وفاجأت "نانسي" حضور الحلقة بالصعود على المسرح وغنائها باللغة العربية الفصحى.





أحدث حفلات نانسي عجرم





ومن جهة أخرى، تستعد "نانسي عجرم" لإحياء حفلًا غنائيًا في "موسم الرياض" يوم 2 فبراير المقبل بالتعاون مع فريق ميامي برعايةالمستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، كما شاركت "نانسي" مؤخرًا بحفل توزيع جوائز "Joy Awards" وسط حضور عدد ضخم من أبرز النجوم من مصر والوطن العربي.





آخر أعمال نانسي عجرم





يذكر أن آخر أعمال الفنانة نانسي عجرم كانت بغناء الأغنية الدعائية لفيلم "مقسوم" بطولة النجمة ليلى علوي والذي يعرض حاليا بدورالعرض السينمائي في مصر.

كلمات أغنية مقسوم

ياما ناس بتلم فلوس، وناس في الحب تشيل، تعمل من الحب كنوز، وساعات في القلب دخيل، وأنا قلبي ما بيحوش، لو أفلس يوم معلش،يضحك أو يقلب وش، أول ليلة يبات مهموم، لا فرح ولا خزن يدوم، سيب نفسك للمقسوم، لو رتم الدنيا تقيل، يبقى تعلي المقسوم.

تفاصيل فيلم مقسوم

تدور أحداث "مقسوم" في إطار اجتماعي كوميدي موسيقي، وتظهر ليلى علوي في العمل بشخصية مطربة اعتزلت الغناء بعدما كونت فرقة موسيقية مع شيرين رضا وسماء إبراهيم في التسعينيات.

يشارك في بطولة الفيلم مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين منهم ليلى علوي، شيرين رضا، سماء إبراهيم، سارة عبدالرحمن عمرو وهبة، من تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس، ومن إنتاج أحمد يوسف وهيثم دبور وكريم الشناوي.