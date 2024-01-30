سعاد صالح تفجر مفاجأة بعد تصريحات نادين الراسي برضاعة شقيقها 9 أشهر

القاهرة - محمد ابراهيم -

علقت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على تصريحات الفنانة اللبنانية نادين الراسي، التي قالت إنها رضعت شقيقها الأصغر سباستيان، لمدة 9 أشهر.

وقالت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إنه لا يوجد مشكلة في قيام الأخت برضاعة شقيقها الصغير، وأن هذا من باب صلة الرحم.

وأضافت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، خلال حوارها ببرنامج علامة استفهام، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، المذاع على قناة الشمس، أنه لا يوجد أي حرمانية أو فاحشة ترتكبها البنت عندما تقوم برضاعة شقيقها.

تصريحات نادين الراسي:

وأوضحت نادين الراسى خلال لقاء تلفزيوني، أن سبب إرضاع شقيقها، أن والدتها قررت بشكل مفاجئ فطامه وأنها تولت إرضاعه لمدة 9 أشهر، مضيفة أن شقيقها الأصغر الذي أرضعته تعدى عليها بالضرب خلال علاج والدتها أثناء حجزها في المستشفى لتلقي العلاج بعد إصابتها بشلل نصفي.

نبذة عن الفنانة نادين الراسي

نادين الراسي (ولدت 4 سبتمبر 1979)، ممثلة لبنانية، من مواليد رحبة، محافظة الشمال في لبنان. عرفت بدورها في مسلسل عصر الحريم، ومسلسل جريمة شغف الذي عرض على شاشتي روتانا مصرية، وال بي سي الفضائية اللبنانية. فازت بالجائزة اللبنانية الموركس دور ثلاث مرات، وحصلت نادين عليها عام 2007 عن دورها في مسلسل غنوجة بيَّا وعام 2008 عن دورها في مسلسل إبني، وعام 2010 عن مجمل أعمالها لعام 2009.

نادين الراسي وبداية حياتها الفنية

كانت بدايتها في عروض الأزياء كما ظهرت كموديل في فيديو كليب «عشقتك» للفنان فضل شاكر وكليب «أرجوك» للفنان وائل جسار، دخلت مجال التمثيل عن طريق الصدفة ومثلت للمرة الأولى في مسلسل الباشوات ثم شاركت بمسلسل آخر بعنوان كرت السبحة. كما شاركت في السينما ومن أهم أفلامها: خليك معي وغنوجة بيا، توالت أعمالها وقدمت العديد من الأعمال الفنية كان أكثرها في التلفزيون، حازت على جائزة الموريكس دور أفضل ممثل ثانوي بعام 2007. شاركت في برنامج ديو المشاهير بموسمه الأول على شاشة ال بي سي. وفازت بالمركز الأول بعد منافسة مع الفنان المصري أمير كرارة أما الجائزة المالية فقد قدمتها لصليب الأحمر اللبناني. كما شاركت ببرنامج الألعاب سبلاش وحازت على المركز الأول بجائزة قيمتها خمسين ألف دولار لصالح الصليب الأحمر اللبناني