أحلام تكشف حقيقة تعرضها لحادث سرقة في فرنسا

القاهرة - محمد ابراهيم - انتشرت أخبار بشأن تعرض الفنانة أحلام لحادث سرقة أثناء وجودها في فرنسا، وذكرت صحيفة «Le Parisien» إن المقتنيات وحقيبة أحلام المسروقة تكلفتهما 100 ألف يورور، أي ما يعادل 3،347،310 جنيهًا مصريًا.

أحلام توضح حقيقة تعرضها لحادث سرقة في فرنسا

أوضحت أحلام عبر حسابها بموقع إكس، حقيقة تعرضها لحادث سرقة أثناء وجودها في فرنسا، حيث كانت انتشرت خلال الساعات الماضية، أنباء عن سرقة حقيبة خاصة بها تكلفتها 100 ألف يورو.

أحلام تنفي سرقتها

وكتبت أحلام: أحلام سرقت شنطتها، يعني يقصدوني أنا، أنا أصلًا مش في باريس، أنا في سويسرا من يومين، وعمومًا الشنطة أبيها حتى لو حلوين 100 ألف يورو، أسوي فيها شوبينج في سويسرا، شكرًا حبايبي أحبكم خوفتوا أهلي عليّ، مساكين طارت قلوبهم.

أحدث أعمال أحلام

ويعرض لأحلام على قناة أبو ظبي، برنامج ألف ليلة وليلة، واستضافت خلال الفترة الماضية، عدد من النجوم العرب مثل ميادة الحناوي، هاني شاكر، صابر الرباعي، فايز السعيد، سميرة سعيد، أسما لمنور، وايضا شاركت في الأيام الماضية بحفل ليلة نجمات العرب، الذي أقيم في المملكة العربية السعودية، بمناسبة احتفالات رأس السنة، والذي جمعها بكل من أنغام، أصالة، إليسا، نانسي عجرم، والمغربية أسماء لمنور، مع المايسترو هاني فرحات.

آخر أعمال الفنانة أحلام

والجدير بالذكر ان آخر أعمال الفنانة أحلام ألبوم “السيدة الأولى”، وجاءت اغنية ياهلا من كلمات الشاعر على المساعد، الحان الموسيقار الدكتور طلال، توزيع عصام الشرايطي، مكس المهندس جاسم محمد، بينما جاءت اغنية لله درك من كلمات الشاعر علي مساعد، الحان الدكتور طلال، توزيع عمرالصباغ، مكس المهندس جاسم محمد، واغنية أيام الصفاء من كلمات الشاعر الامير عبدالله الفيصل، الحان الموسيقار الدكتور طلال، توزيع عمر الصباغ، مكس المهندس الكبير جاسم محمد، واغنية اخفي الهوى من كلمات سلطان العاشقين ابن الفارض، الحان الدكتور طلال، توزيع عصام الشرايطي، مكس المهندس الكبير جاسم محمد، وايضا تتر مسلسل مجاريح عبر قناتها الرسمية على يوتيوب وجميع النمصات الاستماع في الوطن العربي، وكان ذلك قبل أربعة أشهر، والأغنية من كلمات عبد اللطيف البناي، وألحان ناصر الصالح، توزيع هشام السكران، وتوزيع وتريات تامر غنيم.