عمرو عبدالجليل أحد أبطال فيلم المصيف لـ زينة

القاهرة - محمد ابراهيم - تعاقدت الفنانة زينة مؤخرًا على بطولة فيلم جديد بعنوان المصيف، المقرر بدء تصويره خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد نجاحها في فيلم الإسكندراني، بطولة الفنان أحمد العوضي، والذي يتم عرضه حاليًا بدور عرض السينمات.

عمرو عبدالجليل أحد أبطال فيلم المصيف

وانضم الفنان عمرو عبدالجليل لابطال فيلم المصيف، جاري عقد جلسات التحضير للعمل مع الشركة المُنتجة له لاختيار باقي أبطاله استعدادًا لانطلاق التصوير خلال الفترة المقبلة.

أحدث أعمال عمرو عبد الجليل

ومن ناحية اخري، يشارك الفنان عمرو عبد الجليل في مسلسل “ دون مقابل ” المقرر عرضه في رمضان 2024 مع النجم هاني رمزى الذي غاب سنوات عن الدراما الرمضانية، ويدخل في عداوة مع هاني ضمن أحداث العمل.

أبطال مسلسل دون مقابل

المسلسل مكون من 30 حلقة، ويشارك في بطولته هاني رمزي، داليا البحيري، وفاء عامر، عمرو عبدالجليل، نسرين طافش، أيتن عامر، محمد أبو داود، وحنان يوسف، ومن تأليف حسام موسى، إخراج جمال عبدالحميد، وإنتاج شركة أفلام محمد فوزي.

قصة مسلسل دون مقابل

يدور أحداث مسلسل دون مقابل في إطار اجتماعي درامي، ويظهر خلاله هاني رمزي بشخصية ضابط شرطة متقاعد، ويبتعد تمامًا خلاله عن أدوار الكوميديا التي برع فيها على مدار مسيرته الفنية، بينما تجسد داليا البحيري شخصية سيدة أرملة وتعمل أخصائية اجتماعية.

اخر أعمال عمرو عبد الجليل

والجدير بالذكر ان اخر اعمال الفنان عمرو عبد الجليل هو مسلسل الأجهر، الذي عرض في موسم رمضان الماضي 2023، من بطولة الفنانة عمرو سعد، وكل من الفنانة درة، سيد رجب، محمود قابيل، خالد زكي، أحمد صفوت، أحمد مجدي، عارفة عبد الرسول، ناهد السباعي، نور النبوي، محمد جمعة، مصطفى أبو سريع، محمد التاجي، علاء عوض، وغيرهم، والعمل من إخراج ياسر سامي.

قصة مسلسل الأجهر

ودارت أحداث مسلسل الأجهر في إطار درامي، حول يوسف الذي يتم اتهامه ظلمًا بقتل والدته، وبعد هروبه تتشابك حياته مع حياة الصائغ سعداوي، الذي يساعده أن يغير هويته ويصبح مصطفى الأجهر، لكن الأخير لا يتوقف عن البحث عن إخوته والسعي لمعرفة قاتل والدته.