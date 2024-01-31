انت الأن تتابع خبر لن تصدق كيف تخلصت نانسي عجرم من الكرش بدون رجيم... وصفة قوية من المطبخ تفقدك الوزن بسرعة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عن حل سحري لإنقاص الوزن بدون ريجيم وبشكل سريع. وقالت إنها استخدمت وصفة الزبادي بالليمون والتي تساعد على تنظيم الشهية وتمكنت من فقدان وزنها الزائد خلال أسابيع.

وتحدثت نانسي في لقاء تلفزيوني عن سر رشاقتها وجمالها، وقالت إنها في حالة شعورها بالجوع في ساعة متأخرة من الليل فإنها تلجأ إلى تناول الزبادي بالليمون.

يعتبر ريجيم الزبادي والليمون أكثر أنظمة إنقاص الوزن فعالية، فهو لا يساعد على حرق الدهون فقط، بل إن كلا العنصرين "الزبادى والليمون" يحتويان على العديد من المغذيات المفيدة لصحة الجسم وتنقيته من السموم الضارة.، فهو غنى بفيتامين سى الموجود فى الليمون بجانب البروتينات وفيتامينات أ و ب والمعادن.

يساعد محتوى فيتامين سى فى الليمون على زيادة معدل التمثيل الغذائى بما يساعد فى حرق الدهون المتراكمة فى الجسم، كما أن الزبادى غنى بالبروبيوتيك المفيد لصحة الأمعاء، ويساعد هذا المزيج ليس فى إنقاص الوزن فحسب، بل إنه يعزز المناعة ويحميك من نزلات البرد فى فصل الشتاء.

وتعتبر أفضل طريقة لتناول مزيج الزبادى مع الليمون، قبل النوم، حيث يساعد فى حرق الدهون خاصة فى منطقة البطن "الدهون الحشوية" وكذلك دهون الأرداف، بجانب أن الزبادى غنى بالكالسيوم اللازم للحفاظ على صحة العظام والوقاية من هشاشة العظام.

ولتطبيق هذا الرجيم لتحقيق أقصى فائدة، عن طريق اتباع نظام غذائى صحي مع إضافة كوب من الزبادى مع الليمون فى الوجبات الثلاثة الرئيسية وستلاحظ فرقًا كبيرًا خلال 3 أيام من اتباعه.

الجدير ذكره أن آخر أعمال نانسي عجرم هي أغنية «تيجي ننبسط»، وتعد هذه الأغنية أحدث أعمال نانسي عجرم في موسم الصيف 2023، وطرحتها على طريقة الفيديو كليب.