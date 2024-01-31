انت الأن تتابع خبر ثمنها 35 ألف دولار .. سعر حقيبة هيفاء وهبي يثير الجدل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -أثارت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، لموجة من الجدل بين المتابعيت على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب سعر حقيبتها التي ظهرت بها خلال تواجدها في العاصمة الفرنسية باريس .



حيث تداول الجمهور صورًا للفنانة هيفا وهي تجلس في إحدى المقاهي في باريس وتضع أمامها حقيبة يد، من دار Hermes العالمي من مجموعة "كيلي" باللون الأخضر.



هذا ويتراوح سعر هذه الحقيبة حسب توفرها في الاسواق ما بين الـ 25 ألف دولار و الـ35 الف دولار أميركي ما هو رقم كبير.



وكانت شاركت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي صورا خلال قضائها بعض الوقت في العاصمة الفرنسية باريس بعد ان حضرت العديد من عروض الأزياء لمصممين عالميين ظهرت فيها مرتدية جاكيت صوف كحلية اللون وعلقت على الصورة باللغة الفرنسية قائلة : "قبلات ".