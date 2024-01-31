نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل شخصية صدقي صخر في مسلسل "فراولة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان صدقي صخر لبدء تصوير دوره في مسلسل "فراولة" أمام النجمة نيللي كريم خلال الأيام القادمة، حيث انطلق تصوير العمل من أسبوعين ومن المقرر أن يتم عرضه خلال موسم شهر رمضان المبارك 2024.

ويجسد صدقي صخر خلال الأحداث شخصية طبيب نفسى، كما يقدم مصطفى خاطر دور شخص يقع في غرام نيللي كريم ولكنها ترفض كل محاولاته للارتباط بها لأنه فقير.



قصة مسلسل فراولة



مسلسل “فراولة” تدور أحداثه في إطار من الكوميديا، تقدم خلاله نيللي كريم دور ابنة حارس عقار وتعرض للعديد من المواقف الكوميدية خلال الأحداث، والعمل يتناول قصة فتاة فقيرة ذات طموحات عالية للوصول إلى أبعد الحدود لكن بطرق شرعية، فتلجأ إلى السوشيال ميديا وتحاول الظهور عليها بشكل مختلف يجذب المتابعين بشكل أسرع لتحقيق شهرة واسعة وأموال طائلة، ويقدم الفنان حجاج عبد العظيم خلال العمل شخصية والدها الذي يلعب دور حارس عقار ويتزوج من لبنى ونس، وتدور الأحداث طوال الوقت بشكل كوميدي بين الثلاثة حتى تحدث مفاجأة كبيرة.

أبطال مسلسل فراولة

مسلسل “فراولة” يضم نخبة من نجوم الفن أبرزهم نيللي كريم، صدقي صخر، حجاج عبد العظيم، لبنى ونس، شيماء سيف، أحمد فهيم،وغيرهم من النجوم والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج مروان عبدالمنعم، ومن إنتاج أحمد الدسوقي، يحتوي على 15 حلقة، ومن المتوقع عرضه في النصف الأول من شهر رمضان.