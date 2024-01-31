نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. سيد رجب ضيف برنامج "أسرار النجوم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الفنان سيد رجب، غدًا ضيفًا فب في برنامج “أسرار النجوم”، مع الإعلامية إنجي علي، المذاع على راديو نجوم إف إم، ومن المقرر أن يكشف خلال اللقاء عن أحدث أعماله الفنية التي تعرض في السينما أبرزها فيلم ليلة العيد وفيلم مقسوم وكواليس التصوير، بالإضافة إلى التحدث عن الكثير من الأمور في حياته الشخصية والفنية.



أحداث فيلم “ليلة العيد”





فيلم “ليلة العيد” تدور أحداثه في إطار اجتماعي، حيث يناقش العديد من القضايا المجتمعية من بينها "زواج القاصرات" و"ختان الإناث"، وغيرها، خصوصًا فيما يتعلق بمراحل الطفولة والمراهقة، حيث تدور أحداثه في إطار ليلة واحدة.

أبطال فيلم “ليلة العيد”

فيلم “ليلة العيد” يضم نخبة من نجوم الوسط الفني فهو من بطولة كلًا من يسرا، نجلاء بدر، عبير صبري، ريهام عبدالغفور، هنادي مهنا، مايان السيد، غادة عادل،، أحمد خالد صالح، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، سميحة أيوب، وآخرين من تأليف أحمد عبد الله، اخراج سامح عبدالعزيز.