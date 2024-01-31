نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجلاء بدر عن مشهدها في "ليلة العيد": "المشهد مش فج ولازم تحصل مواجهة بين رجال الدين ورجال الطب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في حلقة مليئة بالأسرار حلت الفنانة نجلاء بدر في ضيافة الإعلامية لميس الحديدي، مساء أمس في برنامجها كلمة أخيرة، المذاع عبر شاشة قناة On.

تصريحات نجلاء بدر



تحدثت الفنانة نجلاء بدر خلال اللقاء مشاهدها الجريئ في فيلمها الجديد "ليلة العيد"، كما أعربت عن سعادتها بالعمل ومشاركة النجمة يسرا، وعن القضية التي يتناولها الفيلم ختان الإناث.



وكشفت الفنانة نجلاء بدر تفاصيل مشهدها المثير في فيلم “ ليلة العيد” مؤكدة أنها لا تراه مشهد فج، لم تناقش المخرج قبل تصويره حيث قالت:" المشهد مش فج ومقلقتش منه ولم أتوقف عنده أثناء التصوير ومسألتش المخرج هنصوره ازاي لاني شفت شخصية زيها في حياتي في ناس حوالينا ولو أنا معبرتش عنها معملش الدور".



عبرت الفنانة نجلاء بدر عن تعجبها من تناول موضوع ختان الإناث في فيلم "ليلة العيد" عام 2024، قائلة "المشكلة إننا بنتكلم عن القضية دي سنة 2024، كم مرة فتحنا هذا الملف؟ ولا أحد يقوم بتحليله بطريقة صحيحة".

واختتمت حديثها عن ذلك الموضوع قائلة: "المشلكة ما زالت موجودة حتى الآن، ولازم تحصل مواجهة بين رجال الدين ورجال الطب، علشان يقولوا إن الموضوع ده مش صح".

أحداث فيلم “ليلة العيد”

فيلم “ليلة العيد” تدور أحداثه في إطار اجتماعي، حيث يناقش العديد من القضايا المجتمعية من بينها "زواج القاصرات" و"ختان الإناث"، وغيرها، خصوصًا فيما يتعلق بمراحل الطفولة والمراهقة، حيث تدور أحداثه في إطار ليلة واحدة.

أبطال فيلم “ليلة العيد”





فيلم “ليلة العيد” يضم نخبة من نجوم الوسط الفني فهو من بطولة كلًا من يسرا، نجلاء بدر، عبير صبري، ريهام عبدالغفور، هنادي مهنا، مايان السيد، غادة عادل،، أحمد خالد صالح، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، سميحة أيوب، وآخرين من تأليف أحمد عبد الله، اخراج سامح عبدالعزيز.