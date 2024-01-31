نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جيمس جان يختار الممثلة التي ستؤدي شخصية "سوبر جيرل" في عالم DC في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المنتج والمخرج جيمس جان عن اختياره رسميًا للممثلة الشابة مايلي ألكوك، نجمة مسلسل House of the Dragon، لتكون المؤدية الرسمية لشخصية "سوبر جير"، في عالم DC السينمائي.

جيمس جان

ووفق ديلي ميل، فإن جيمس جان يترأس ستديوهات DC حاليًا، ويتولى مهمة انشاء عالم سينمائي ضخم عن شخصيات القوى الخارقة لعالم DC للقصص المصورة، ومنها سوبر مان وباتمان.

وكان قد أعلن المخرج الكبير جيمس جان عن مستجدات المشروع الجديد الذي يحضر له منذ توليه إدارة استديوهات dc والتحضير لعالم سينمائي مشابه لعالم marvel.

ووفق صحيفة ديلي ميل، فقد أعلن جيمس جان عبر منشور له على حسابه الخاص على موقع تويتر، أن أول مشروع يقوم بكتابته عن شخصية سوبرمان، سيتولى بنفسه مهمة إخراجه للسينما.

عمل وسط إنتقادات

وعمل جان حاليًا على هذا المشروع، يأتي بعد ما تعرض له من هجوم كبير من جمهور عالم dc السينمائي، خرج المخرج للرد للمرة الاولى على هذه الانتقادات عبر منشور له على حسابه الخاص على إنستجرام.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، المنشور الخاص بجيمس جان، والذي قام من خلاله بالرد على انتقادات الجمهور له لاستبعاد هنري كافيل من دور سوبرمان.

ماذا حدث؟

وخلال الأسابيع الماضية، واجه المخرج جيمس جان، الرئيس الجديد لستديوهات dc، عاصفة من الانتقادات بعد اتخاذه لقرار استبعاد هنري كافيل من شخصية سوبرمان، بعد شهرين فقط من اعلان هنري نفسه لعودته لتجسيد هذه الشخصية.

وأعلن هنري كافيل عن علمه بقرار استبعاده بعد جلسة جمعت بينه وبين المخرج جيمس جان، وقام بعدها بتوجيه الشكر لجان وللجمهور الذي قدم له الدعم.

غير أن عبارات الشكر التي نشرها هنري كافيل، لم تحمي جيمس جان من غضب الجمهور، ما دفعه للقيام بتوجيه خطاب رسمي يعلق خلاله على ما حدث.