نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيانو ريفز يواصل تصوير مشاهد فيلمه الجديد في هوليوود في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ظهر النجم كيانو ريفز في لقطات جديدة من تصوير مشاهد فيلمه الأحدث الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي ويطرح بعنوان Good Fortune.

واللقطات الجديدة التي نشرت لكيوانو ريفز، كان من موقع تصوير مشاهد الفيلم في مدينة هوليوود.

وسبق أن كشفت مصادر مطلعة من طاقم عمل الجزء الرابع من سلسلة أفلام جون ويك، عن طلب صادم، تطلع النجم كيانو ريفز لتحقيقه لشخصية جون ويك في الجزء الأحدث من السلسلة.

ووفق ديلي ميل، فإن كيانو كانت لديه امنية قتل شخصية جون ويك مع نهاية الجزء الرابع، لتكون خاتمة السلسلة المكونة من 4 أجزاء.

سلسلة جون ويك

والجزء الرابع من سلسلة جون ويك، كان الجزء الأكثر نجاحًا بين الأجزاء المطروحة من السلسلة، بتحقيقه إجمالات ايرادات 426.5 مليون دولار عالميًا.

تفاصيل عن الفيلم

والجزء الرابع من سلسلة جون ويك، تضم في بطولتها مجموعة مميزة من الفنانين، من ضمنهم دوني ين، الذي يجسد شخصية باسم "كين".

وفنان الحركة الشهيرة "سكوت أدكنز"، الشهيرة بتجسيد شخصية جون بويكا في أفلام سابقة، ويجسد في هذا الفيلم شخصية باسم كيلا.

انضم حديثًا للسلسلة، بيل سكارسجارد مجسدا شخصية "ماركيس دي جرامونت"، وآسيا كيت ديلون، ويعود لدوره من الأجزاء السابقة الممثل القدير إيان ماكشين، الجزء الرابع من سلسلة جون ويك، من إخراج تشاد ستاهيلسكي.

تعليقات وأراء لأبطال العمل

ومنذ الاحتفال بالعرض الخاص لفيلم جون ويك، علق عدد من أبطال العمل حول رايهم في التجربة، كان منهم "سكوت أدكينز"، الذي كتب على صفحته الرسمية على فيسبوك معبرًا فخره بالمشاركة في هذا الفيلم، بوصفه أحد أفضل أفلام الحركة التي صنعت على الإطلاق.