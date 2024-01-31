سليم الترك يكشف تفاصيل دوره في مسلسل "إثبات نسب"(خاص)

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أحمد جودة - القاهرة - يواصل الفنان الشاب سليم الترك تصوير مشاهده في مسلسل "إثبات نسب "والذي من المقرر عرضه في دراما رمضان المقبل 2024.

تفاصيل شخصيه سليم الترك في مسلسل إثبات نسب



وكشف سليم الترك في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني "عن تفاصيل دوره في المسلسل قائلًا:أجسد شخصية تدعى محمد أدرس في كلية الصيدلية، وهو شقيق درة في الأحداث.

أبطال مسلسل إثبات نسب



مسلسل إثبات نسب بطولة درة، صدقي صخر، محمود عبدالمغني، هند عبد الحليم، محسن محيي الدين، إسلام جمال، ولاء الشريف، لبنى ونس، سليم الترك.

والمسلسل تدور أحداثه في إطار درامي مشوق، وهو من تأليف محمد ناير، الذي يتعاون في كتابة السيناريو مع جمال رمضان، وإخراج أحمد عبده.

مشاركة سليم الترك في مسلسل "صدفة"

وفي سياق اخر، يشارك سليم الترك في مسلسل "صدفة" بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوي، شيرين رضا، سلوى خطاب، عصام السقا، رحاب الجمل، فراس سعيد، سليم الترك وعدد آخر من الفنانين وإنتاج شركة فينتدج.



وكان آخر أعمال سليم فيلم "الحريفة" الذي تدور أحداث حول ماجد لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى الانتقال من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية "مدرسة الأبطال بنين"، لتنقلب حياته بعد الانتقال إلى هذه المدرسة بسبب تدهور أوضاع والده المالية، وبعد مرور الوقت يتعرف على مجموعة من الشباب من جروب "الششتاوي"، وينضم إليهم وتبدأ رحلته في دوري الشوارع بعد طرده من الأكاديمية الخاصة بفريقه بسبب "سوء سلوكه"، ومع تتابع الأحداث يشارك ماجد رفقة هؤلاء الشباب في بطولة "الحريفة" والتي تكون جائزتها مليون جنيه، ويتولى مهام تدريب الفريق حينها الاستاذ "شلش".

أبطال فيلم “الحريفة”



يضم فيلم “الحريفة” نخبة من نجوم الفن فهو من بطولة نور النبوي، في أولى بطولاته السينمائية، ونجم كرة القدم السابق والإعلامي أحمد حسام ميدو كممثل لأول مرة، والنجم الصاعد أحمد غزي، ونور إيهاب، خالد الذهبي، سليم الترك ومغني الراب كزبرة في أولى تجاربه السينمائية، والفيلم من إخراج رؤوف السيد، تأليف إياد صالح وإنتاج شركة TVision.