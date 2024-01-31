فيلم "رحلة 404" لـ منى زكي يتصدر المركز الثاني في شباك التذاكر

القاهرة - محمد ابراهيم - شهد فيلم النجمة منى زكي “رحلة 404”، نجاحًا ضخمًا فور عرضه، حيث تصدر المركز الثاني في شباك الإيرادات، وذلك خلال 7 أيام فقط من عرضه، حيث سجل مساء أمس الثلاثاء إيرادات بلغت 755 ألفًا و330 جنيه، ليحصد إجمالي إيرادات 6 ملايين و635 ألفا و512 جنيهًا، وذلك حسب بيان الإيرادات الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسئول التوزيع في غرفة صناعة السينما.



قصة فيلم "404"



يعد فيلم "رحلة 404" إضافة قوية إلى مسيرة منى زكي الناجحة، ويؤكد مرة أخرى أنها واحدة من أبرز وجوه السينما العربية،والفيلم تدور أحداثه في إطار اجتماعي درامي تشويقي حول إمرأة تقرر التوبة وأثناء ذهابها لأداء مناسك الحج تتعرض لموقف يغير حياتها لتعود لماضيها المليء بالتفاصيل الغير شرعية، وهو ما يدخلها في متاهة كبيرة، وتم تصنيف العمل بسبب هذه الوقائع إلى فوق سن 18 عامًا، أو للكبار فقط.



نجوم فيلم رحلة 404



فيلم “رحلة 404” بطولة الفنانة مني زكي بالإضافة لمشاركة نخبة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف أبرزهم محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي ومحمد علاء مع حسن العدل، سما ابراهيم، شادي ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي وعارفة عبد الرسول، والعمل من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة ومن إنتاج محمد حفظي وشاهيناز العقاد من خلال شركاتهم فيلم كلينك ولاجونى للإنتاج السينمائي وهو إنتاج مشترك مع مجموعة Arabia Pictures Entertainment السعودية وهاى ميديا للإنتاج الفني والتوزيع.