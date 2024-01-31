مسلسل Ted Lasso كان الأنجح على مستوى المشاهدات في أمريكا 2023

القاهرة - محمد ابراهيم - نجح مسلسل Ted Lasso للنجم الكوميدي جون سيديكس، أن يحقق اعلى نسبة مشهدة لمسلسل أصلي في التليفزيون الأمريكي ضمن خدمات البث الرقمي لعام 2023.

ووفق ديد لاين، المسلسل الكوميدي حقق هذا النجاح بفضل محتوى الموسم الثالث منه الذي طرح من انتاج منصة البث الرقمي لشركة أبل بلص.

مسلسل “تيد لاسو”

ومسلسل "تيد لاسو"، كان من أنجح المسلسلات الدرامية التي عرضت خلال السنوات الماضية، وقد قدم موسمين سابقين من هذه المسلسل، تم عرضها عبر منصة "أبل" للبث الرقمي.

المسلسل من بطولة جيسون سوديكس، الذي يجسد شخصية المدرب تيد لاسو، وهو مدرب كرة قدم أمريكية، يجد فرصة مثيرة للجدل لتدريب فريق كرة قدم حقيقي في الدوري الإنجليزي الممتاز، دون علم منه بتدريب كرة القدم ودون امتلاكه لأي خبرات سابقة في هذا المجال.

ويشارك في بطولة المسلسل هانا أودينجهام التي تجسد شخصية ريبيكا، وبريج جولدستاين الذي يجسد شخصية روي، ووجونوتيمبل، التي تجسد شخصية كيلي جونز، وكيلي هازل، التي تجسد شخصية بيكس، وبريندان هانت الذي يجسد شخصية المدرب المساعد بيرد، وفيل دونستر الذي يجسد شخصية لاعب كرة قدم بالفريق باسم جيمي تارت.

تفاصيل المسلسل

العرض الأول للمسلسل كان بتاريخ 14 أغسطس عام 2020، ونجح الموسمين السابقين منه في حصد ترشيحات من العديد من الجوائز الهامة، كان منها جائزة إيمي لأفضل ممثل وأوفضل ممثلة بأدوار رئيسية بمسلسل كوميدي، وأفضل ممثلة مساعدة.

والمسلسل يشارك في كتابته مجموعة مميزة من العاملين على تطوير العمل، وهم جيسون سوديكس، بريت غولدستاين، بريندان هانت، فيبي والش، بيل لورانس، جو كيلي، جاين بيكر، أشلي نيكول بلاك.