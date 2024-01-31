منصة إكس تعيد تفعيل إمكانية البحث عن صور "تايلور سويفت"

القاهرة - محمد ابراهيم - أعادت منصة إكس تفعيل خاصية البحث عن صور النجمة تايلور سويفت، بعد توقفها لفترة بسبب انتشار لقطات إباحية مفبركة نشرت للمغنية الشهيرة.

اتخذت منصة إكس إجراءات متقدمة للحد من انتشار مقاطع الصورة الفاضحة التي تم تصميمها بمعرفة الذكاء الاصطناعي لتايلور سويفت.

ووفق ديلي ميل، حظر منصة إكس عملية البحث عن اللقطات التي انتشرت لتايلور سويفت وظهرت خلالها بإطلالة فاضحة، بعد اترتفاع وتيرة البحث عنها على المنصة.

تايلور سويفت

ومؤخرًا نجحت النجمة تايلور سويفت في كسر الرقم القياسي الذي كان يحتفظ به النجم الأسطوري الراحل إيلفس بريسلي.

وذلك بعد أن نجحت تايلور في أن تحقق الاستمرارية كأكثر مغنية فردية تبقى لأكبر عدد من الأسابيع في صدارة ترتيب أكثر الفنانين استماعًا على مستوى العالم.

هذا الرقم القياسي حققته تايلور سويفت بعد بقائها في الصدارة لمدة تصل لـ 68 أسبوعًا متواصلًا.

كانت قد عادت النجمة تايلور سويفت لتتصدر قائمة أكثر 200 ألبوم استماعًا لمجلة "بيلبورد"، وذلك بفضل النسخة الخاصة المعدلة من ألبومها الجديد 1989.

ووفق صحيفة ديلي ميل، الألبوم الجديد كانت قد طرحت منه نسخة تجارية للأسواق قبل أن تقوم تايلور سويفت بطرح نسختها الخاصة منه بعد تعديل الموسيقى به في بعض الاغنيات.

نجوم هوليوود

وسبق أن كشفت منصة البحث العالمية الشهيرة جوجل عن أكثر نجوم هوليوود الذين أجريت عنهم أكبر معدلات البحث على منصات التواصل الاجتماعي هذا العام.

ووفق ما ذكر موقع "ديد لاين"، كان من أكثر الفنانين في هوليوود الذين أجري عنهم عمليات بحث خلال العام النجمة تايلور سويفت، وماثيو بيري، ومارجو روبي.