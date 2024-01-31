من بينهم محمد ثروت.. تعرف على ضيوف شرف مسلسل "الكبير أو ي "الجزء الثامن

القاهرة - محمد ابراهيم - يشارك عدد من الفنانين كضيوف شرف في مسلسل "الكبير أوي "الجزء الثامن، والذي من المقرر عرضه في دراما رمضان المقبل 2024، منهم أكرم حسني، شيماء سيف، أمينة خليل، محمد ثروت.

مسلسل الكبير أوي، هو مسلسل اجتماعي كوميدي تدور قصته في إحدى القرى الصعيدية حول عمدة قرية المزاريطة، الذي تزوج من امرأة أمريكية وأنجب منها ثلاثة تواءم، أحدهما تربى في الصعيد، والآخر في أمريكا، والآخر في القاهرة، وتحدث مواقف كوميدية ومفارقات بين الإخوة الثلاثة عندما يلتقوا، ويتنافسون على العمودية خلفا لوالدهم، ويجسد مكي الأدوار الأربعة، الأب، والإخوة الثلاثة "الكبير، وجوني، وحزلقوم".

أبطال مسلسل الكبير أوي 7

شارك في بطولة المسلسل نخبة كبيرة من الفنانين وهم: أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، مصطفى غريب، حاتم صلاح، عبد الرحمن ظاظا، سما إبراهيم، ليلى عز العرب، حسن القناوي، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وسليمان عيد وغيرهم، المسلسل تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين إخراج أحمد الجندي.

انضمام محمد ثروت لمسلسل سر إلهي

وفي سياق آخر، انضم الفنان محمد ثروت لطاقم عمل مسلسل "سر إلهي" بطولة روجينا، المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل 2024، والعمل من إخراج رؤوف عبد العزيز.

آخر أعمال محمد ثروت

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد ثروت كان مشاركته في الموسم الرمضاني الماضي لعام 2023، من خلال مسلسل 1000 حمد الله على السلامة.