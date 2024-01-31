تامر حسني عن فيلم "الحريفة":" بيقدم لينا جيل جديد ونقله في أفلام البطولة الشبابية"

القاهرة - محمد ابراهيم - أشاد الفنان تامر حسني بفيلم الحريفة الذي يعرض حاليًا في دور العرض السينمائية وصناع الفيلم وقد وصفه بأنه نقله في تاريخ البطولة الشبابية.

وقال تامر حسني من خلال خاصية الاستورى عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وكتب:" فيلم الحريفة بيقدم جيل جديد، وبيعمل نقله في أفلام البطولة الشبابية، كل التحيه لكل أبطاله حبايب قلبي نجوم المستقبل وكل الشكر لجرأة صناع الفيلم وكل اللى تعبه فيه، الحريفة يستحق المشاهده بجرأة مليون مبروك ياشباب".

تامر حسني

تفاصيل فيلم الحريفة

تدور أحداث فيلم الحرّيفة في إطار من الدراما والأكشن حول ماجد لاعب كرة القدم الخماسية الذي يخوض معركة مع أقرانه من محترفي كرة القدم من الطبقتين؛ العليا التي كان ينتمي إليها، والدنيا التي أصبح فردًا منها.

إيرادات فيلم "الحريفة"

وبلغت إجمالي إيرادات فيلم "الحريفة" بعد 24 يوم في دور السينما نحو 35 مليون و342 ألف جنيه، متجاوزًا فيلم رحلة 404، بطولة الفنان منى زكي، وفيلم الإسكندراني بطولة الفنان أحمد العوضي، وفيلم الملكة بطولة الفنانة هالة صدقي، وفيلم عصابة عظيمة بطولة الفنانة إسعاد يونس.

فيلم الحريفة

أبطال فيلم “الحريفة”

يضم فيلم “الحريفة” نخبة من نجوم الفن فهو من بطولة نور النبوي، في أولى بطولاته السينمائية، ونجم كرة القدم السابق والإعلامي أحمد حسام ميدو كممثل لأول مرة، والنجم الصاعد أحمد غزي، ونور إيهاب، خالد الذهبي، سليم الترك ومغني الراب كزبرة والذي يعد أول عمل سينمائي، والفيلم من إخراج رؤوف السيد، تأليف إياد صالح وإنتاج شركة TVision.

آخر أعمال تامر حسني

وجدير بالذكر أن آخر أعمال نجم الجيل تامر حسني هي أغنية "معلش" الذي طرحها بمشاركة الرابر زاب ثروت منذ قرابة أسبوع وتعد هي الأغنية الخامسة من ألبوم "هرمون السعادة"، وقد حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا منذ بداية طرحها حيث وصلت نسبة مشاهداتها عبر موقع الأغاني الشهير "يوتيوب" نحو 6 مليون و700 ألف مشاهدة، وأغنية "معلش" هي من كلمات وألحان وإخراج تامر حسني وتوزيع معاذ، وأشاد عدد كبير من الجمهور في الوطن العربي بها وبتجربة التعاون التي جمعت تامر مع الرابط زاب ثروت.