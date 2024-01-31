طه دسوقي لجمهوره: يارب أكون عند حسن ظنكم

القاهرة - محمد ابراهيم - أعرب الفنان طه دسوقى عن سعادته بنجاح مسلسل “حالة خاصة"، الذى يعرض حاليًا عبر منصة watch it.



رسالة طه دسوقي بعد آخر حلقة من "حالة خاصة"

وكتب طه دسوقى عبر حسابه الرسمي بموقع الصور الشهير "انستجرام": " قبل عرض آخر حلقتين من المسلسل حابب أشكركم تاني على كل كلمة حلوة اتقالتلي يمكن دي أكتر حاجة بتحسس الواحد بقيمة شغله ويارب أفضل عند حسن الظن وقد توقعاتكم وشكرا للفنانين الجمال اللي عملوا اللوحات دي حالة خاصة".



وتصدر مسلسل حالة خاصة، قائمة الأكثر مشاهدة عبر منصة واتش ات، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشاهده وأحداثه، والجميع في انتظار معرفة مصير الشخصية الأساسية "نديم أحمد أبو سريع".



وتسائل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن مصير نديم بعدما وقع في عدد من الأخطاء منها تواجده في مكتب أماني المحامية وحصوله على أوراق خاصة بها.

تفاصيل مسلسل حالة خاصة



مسلسل حالة خاصة من بطولة غادة عادل وطه الدسوقى وأحمد طارق وحسن ابو الروس وضيف الفنان أحمد أمين كضيف شرف في الحلقة الأولى، وتدور أحداث مسلسل حالة خاصة حول شخص يعاني من التوحد يقرر التقدم للعمل في مكتب محامية شهيرة.